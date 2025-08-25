En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales repasó los últimos datos sobre el escándalo de las coimas en la Andis y explicó cómo el presidente Javier Milei es un “ladrón a la vista” protegido por una maquinaria mediática que desvía la atención hacia supuestas operaciones de inteligencia kirchneristas mientras alzan la figura de Victoria Villarruel: “Si eyectan a Conan y su dueño, ya tienen la sustituta, que les vendría mucho mejor, porque es más viva y más mala que el otro”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Milei es un ladrón a la vista, pero lo que hay detrás es mucho peor. Clarín pone en tapa que las escuchas son una operación de inteligencia de los K. Y La Nación, a través de sus analistas, empieza la campaña contra el fiscal Picardi que procedió mejor en ese corrompido aparato judicial.

Milei es un ladrón a la vista, una fractura expuesta de la derecha ladrona, pero en el infierno que propone la gente de Magnetto todo pasaría por la ruta de la inteligencia K.

Las escuchas de Spagnuolo entonces o fueron grabadas por un K que estaba en el bar, así como están en todos los bares sentaditos con un grabador, o el propio Spagnuolo se grabó y se lo revoleó por el aire al balcón de Cristina Fernández.

Los K no existen pero, según Milei, son los autores de los votos en contra de los vetos, lo cual es un gran elogio para los K, porque serían entonces los que salvaron a las personas con discapacidad, la universidad y al Garrahan. Pero son tan torpes que ni de eso se dan cuenta.

Lule (Menem), que parece tan corrompido como un buen Menem debería serlo, anuncia la operación de inteligencia K y Clarín la pone en la tapa. Mírenla. Mañana estaremos hablando de cómo Cristina Kirchner grabó a Spagnuolo o cómo lo convenció de traicionar a su jefe.

En medio de estas operaciones de espanto organizado, el asunto que debería tener a Milei gritando que renuncia carajo y yéndose con Conan de la correa, los medios lo quieren salvar como sea.

Pero mientras tanto Clarín hace elongar a Villarruel con la tapa de una tontería que dijo en Chubut (dijo que este es un tiempo oscuro, mirá vos...). Y con eso se ganó media tapa y foto del aquelarre informativo de los medios.

Porque si eyectan a Conan y su dueño, ya tienen la sustituta, que les vendría mucho mejor, porque es más viva y más mala que el otro. Porque Milei es más loco suelto y pavea con eso de Telefónica y a ellos no les agrada que los contradigan.

Y ya empezó la estigmatización del fiscal Picardi. Parece que allanó y no está bien o no está bien que allanara tan rápido. No dio tiempo a nada. Y que se llevara el teléfono de Spagnuolo, pobre Spagnuolo.

Pero a su vez el vocero de la corrupción de Milei y del sistema no quiere abogado propuesto por el gobierno. Un gobierno que lo echa pero le ofrece abogado. ¿No es infernal? El poder es una droga muy poderosa y se dan librapaco, combinada con pasatabase de Andis.

Los que se hicieron la ilusión de que esta vez pasaría algo, que pagarían los verdaderos autores de las fechorías, pueden ir desensillando.