Hace apenas unos meses Candela Francisco Guéçamburu, con apenas 16 años, se adjudicaba Campeonato Continental Femenino en la Habana y conseguía su norma de WGM. Este jueves, a propósito del Día Internacional del Ajedrez –se celebra cada 20 de julio en conmemoración del día en que se fundó la Federación Internacional de Ajedrez en París en 1924–, Candela participa en Tecnópolis del festival de ajedrez "Ilusión Mundialista", que servirá como despedida del país ya que en unos pocos días estará viajando a la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán, donde entre el 29 de julio y el 25 de agosto competirá en la Copa del Mundo 2023, siendo la más joven entre las 103 jugadoras del certamen, entre ellas sus compatriotas WIM María José Campos y WIM AnaPaola Borda.

–Te consagrarse campeona del último Campeonato Continental Femenino en la Habana, y con 16 años obtuviste tu norma Título de WGM y te clasificaste para la Copa del Mundo 2023 en Bakú, ¿cuáles son tus expectativas para este torneo?



–Mi expectativa para la Copa del Mundo es pasar la mayor cantidad de rondas posibles. Daré lo mejor de mí en cada partida y espero dar mi máximo potencial. Soy la jugadora más chica del certamen con 16 años y la jugadora más grande tiene 48 años de edad. Muchas de las participantes me aventajan con más de 30 años de experiencia. Pero con ayuda de Dios nada es imposible.

–¿Cómo te estás preparando para este desafío? ¿Con quiénes?

–Me estoy preparando sola. Les pedí a mis profesores (GM Diego Valerga, GM Andrés Rodríguez, MI Sebastián Iermito y MI Martín Bitelmajer) algunos asesoramientos puntuales, ya que cada uno tiene su estilo y estrategia. Pero a fin de cuentas, soy yo quien debe decidir qué va a jugar.

–¿Cómo es tu día en torno al ajedrez? ¿Cómo llevás los estudios y el colegio?

–El colegio lo estoy cursando en forma online. Es por eso que puedo y debo administrar mi tiempo de la forma más eficiente y así luego, contar con más tiempo para estudiar ajedrez, que es lo que quiero.

–De repente tu nombre comenzó a circular por los medios de comunicación, ¿cómo te llevás con eso, con las repercusiones que tienen tus logros ajedrecísticos?

–Últimamente tuve muchas notas, entrevistas, radio, reportes y demás por haber salido Campeona Continental a tan temprana edad. Aprovecho ese momento para darle las gracias a todos los que me apoyan, que hace que pueda seguir creciendo profesionalmente. Soy la suma de todos los profesores que tuve en mi vida, todos fueron de excelente influencia para llegar a dónde hoy estoy. Y por supuesto a Dios, quien me da todos esos logros.

–¿Sentís que hay algo particular que te diferencia de otros ajedrecistas en tu juego?

–Creo que soy única e irrepetible, tal cuál como Dios me creó.

–¿Más allá de Bakú 2023, te pusiste como objetivo obtener la norma de GM? ¿El plan de trabajo es el mismo para eso que para la disputa de la Copa del Mundo?

–Sí, mi meta es ser Gran Maestro en absoluto (GM). No es el mismo plan de trabajo, sin embargo tienen en común que se necesita mucha disciplina, perseverancia, tiempo y estudio para lograrlo.

–Tu carrera seguramente te va a presentar muchos desafíos y muchas competencias, y el roce para la alta competencia lo vas a encontrar más en Europa que en la región ¿ya estás pensando en eso?

–Por el momento estoy pensado en terminar el colegio, ya que me falta un año y medio. Y luego veré… Sé que en Europa hay grandes posibilidades.

–Sabemos que contás con el apoyo constante de tus papás… ¿recibís algún tipo de apoyo económico para solventar tanto tu preparación como los viajes?

–La Federación Argentina de Ajedrez me ayuda con los profesores, Nación me apoya con una beca que la utilizo para ir a estudiar presencialmente al club, para los viajes internacionales, la Municipalidad de Pilar me ha apoyado con los aéreos. Sería de gran ayuda tener un sponsor ya que son varios torneos por año.

–¿Desde tu perspectiva, pensás que estaría bueno que hubiera talleres de ajedrez en las escuelas?



–Si, sería genial. El ajedrez ayuda en muchas áreas. Concentración, disciplina, perseverancia, etc.

–¿Qué te dio el ajedrez a vos desde que empezaste a jugar? ¿Qué le das hoy vos al ajedrez?

–El ajedrez me dio la posibilidad de crecer, conocer muchos lugares, hermosas personas y recibir el cariño de la gente. Le doy a cambio, mi tiempo, pasión y mucho amor.