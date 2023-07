“Quiero partir de lo que hay/ del lado lleno del vaso”, canta Den Mayo en “El lado lleno”, la canción que le da nombre a su disco debut. De alguna manera, el concepto del disco tiene que ver con animarse a perseguir el deseo y lanzarse a la aventura creativa. “No es que yo sea una experta en ver el lado lleno y sea siempre re optimista, sino más bien es un recordatorio para mí misma. Es como hacerse un tatuaje, como una declaración de que sí quiero ser eso”, precisa la cantautora, que también tiene formación en clown y danza contemporánea. “El vértigo fue enorme, no fue parte de lo que hago todos los días grabar un disco, porque no venía dedicándole el ciento por ciento de mi vida a la carrera musical. Un poco por la maternidad y otro por la pandemia. Fue un desafío apostar a esto, animarme y sostenerlo”, confiesa Mayo, que viene realizando una gira en casa rodante junto a su pareja y su hijo.



En ese plan, la artista llevará este viernes a las 16 las canciones de El lado lleno (2023) al Puerto de Colón, Entre Ríos. En tanto, el sábado realizará un concierto acústico en Casa Canción, Paysandú, Uruguay; y el domingo a las 20.30 hará lo propio en Bimba Broder, también Paysandú. Con la producción artística de Andrés Mayo y la coproducción y arreglos de Ezequiel Ortiz y Mariano Agustín Fernández, el disco está centrado en la música popular, pero también conecta con el pop, el rock, el jazz e incluso el hip hop, en canciones como “La red”, con la participación del ascendente rapero Rayo a.k.a. Big Buda. “Soy muy fan de todo tipo de cantores y cantoras de música popular latinoamericana. Lo rioplatense aparece un montón también. Pero es muy ecléctica mi formación y mi escucha desde chiquita. También me gusta mucho la música en inglés, los grandes clásicos del rock, Los Beatles, Pink Floyd, Queen”, dice.

Es, en definitiva, un disco coral, colorido y versátil, con una interesante presencia de invitados e invitadas: Adrián Berra colabora en la rioplatense “Lima Limón” y también ahí Milagros Caliva se suma con su bandoneón; la cantora misionera Flor Bobadilla Oliva le aporta swing a “El lado lleno” y el uruguayo Martín Buscaglia pone su voz al servicio de la intimista “Melveraz”. “En ese sentido me dejé asesorar un montón por mi viejo, Ezequiel y Mariano. Yo propuse a Buscaglia, que es mi ídolo y era un sueño grabar con él”, cuenta la cantante y compositora. “Desde siempre me interesa todo lo que sea diverso. Está presente en mi música”, dice sobre la particularidad de matices y colores del disco. “Sin embargo, esto se fue armando, yo no sabía que mi disco iba a ser así. Me di el lujo de ir surfeando la ola y que se fuera armando cada vez mejor. Me encanta que tenga muchas voces y también es una responsabilidad. Porque cuando lo salgo a tocar en vivo también tengo que estar atenta a eso”.

Den Mayo, además, tiene una faceta clown y actoral. Junto a su pareja, Gonzalo Alfonsín, realiza espectáculos familiares a base de juegos, música en vivo y artes combinadas bajo el nombre de Oliverio y Gironda. Esa impronta lúdica y humorística se refleja en canciones como "Vals del otro lado" y "La canción rara". “Tengo varias influencias así, como Leo Maslíah o Les Luthiers. Siempre me gustaron mucho y estuvieron presentes en mi familia desde chica”, cuenta. “Es una de las cosas que más orgullo me da: me encanta que los temas tengan humor. Me gustaría que pasara más incluso. En público voy un poco por ese lado también”, explica Mayo, que en los próximos meses emprenderá rumbo hacia Misiones y Brasil con la casa rodante.