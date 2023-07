La dura interna de Unión por la Patria en Hurlingham no cede. La compleja disputa por la intendencia del municipio del oeste del conurbano bonaerense entre el ex ministro de Desarrollo Social y aspirante a la reelección, Juan “Juanchi” Zabaleta, y quien lo reemplazó durante su paso por el Gobierno nacional, el dirigente camporista Damian Selci, arrancó con conflictos dentro del gobierno municipal y ahora se extiende a la pelea por publicidad callejera a menos de un mes para las PASO. La diputada nacional y referente de La Cámpora en el distrito, Florencia Lampreabe, denunció a través de Twitter que desde el municipio se realizan “clausuras preventivas” a los locales comerciales sobre los que se colocó cartelería de la campaña de Selci, que también fueron “vandalizadas”, y “amenazas” a los comerciantes. “Queremos una campaña en las que se discutan ideas y proyectos para que la gente juzgue por su trabajo en el municipio y no una campaña sucia que perjudica a vecinos y comerciantes”, agregó Lampreabe en diálogo con Página/12.

“Ayer, desde el municipio, enviaron actas de clausura oficiales a comercios de barrio por prestar sus locales para los carteles de Massa y Selci. Y hoy amanecieron todos los carteles de la ciudad vandalizados. Tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, ¿será perro?”, publicó el jueves la diputada en la red social bajo el título “vieja política” y donde adjunta la foto de un acta de “clausura preventiva” y la foto del comercio, una panadería, perjudicada.

--¿Ustedes responsabilizan a Zabaleta por esta situación?— le preguntó Página/12.

--No podemos responsabilizar directamente que sea él quien dé la orden. Pero las clausuras y amenazas de clausuras son actas municipales. Es responsabilidad del Estado municipal que afecta a vecinos y comerciantes, muchos de los cuales alquilan esos locales, en una campaña negativa y sucia— respondió Lampreabe.

Las clausuras y carteles vandalizados se extendieron a distintos lugares del municipio. Varios de ellos sobre la estratégica Avenida Vergara (Ruta Provincial 4) que cruza transversalmente todo el municipio y sus principales localidades: Villa Tesei, Hurlingham y Willian Morris. Además de otras calles principales, como Bustamante (ahora Eva Perón) y Pedro Díaz, que conducen a populosas barriadas del distrito.

La “vandalización” consistió en pintarle a la cartelería de Selci la leyenda “La Cámpora”. “Es una forma de la ellos consideran que estigmatizan al candidato”, dijeron desde el entorno de Selci a este diario.

“El tema de la cartelería ya lo veníamos padeciendo. Muchas de ellas fueron tajeadas o rotas, y las tuvimos que reponer. Pero después de la inauguración del hospital de Pami en Hurlingham (el 18 de julio), esto se sistematizó y se agregaron las clausuras”, insistió la diputada Lampreabe ante Página/12.

Del acto de inauguración participaron la titular del PAMI, Luana Volnovich, el director Ejecutivo Martín Rodríguez (otro referente camporista del distrito) y el propio Selci, quien fue el impulsor del proyecto durante su interinato como intendente luego que el PAMI suspendiera el contrato con la Clínica Sagrado Corazón por las denuncias de los afiliados en plena pandemia. Así lo transmitió la propia Volnovich: “Hace unos meses, acá, en este terreno, había un viejo obrador municipal lleno de chatarra. Ahora, gracias al trabajo conjunto que hicimos con Selci y su equipo de trabajo y la inversión que hicimos de 2.300 millones de pesos es que se puede avanzar con este hospital”, dijo entonces la funcionaria.

Los lazos entre Zabaletta y Selci están totalmente cortados. Especialmente después que Zabaletta renunció al ministerio de Desarrollo Social para regresar a la intendencia de Hurlingham y pelear por su re-reelección, cuya primera medida despidió a cuatro secretarios de La Cámpora, que respondió con once renuncias y una dura carta contra el intendente.

Una relación que incluye acuerdos y desencuentros en la historia reciente. Zabaletta fue elegido intendente en 2015 por el Frente de Todos, pero en las legislativas de 2017 apostó por la candidatura de Florencio Randazzo a senador por la provincia de Buenos Aires dentro del Frente Justicialista Cumplir. Tras su desastrosa performance en el distrito –donde quedó cuarto— Zabaleta volvió sobre sus pasos y llamó a votar por Cristina Fernández de Kirchner en la elección general. La buena elección de Unidad Ciudadana fortaleció a La Cámpora en el Concejo Deliberante.

En 2019 ambos sectores formalizaron un acuerdo: Zabaletta iba por su reelección con Selci como primer candidato a concejal. El encolumnamiento del intendente con el albertismo los volvió a distanciar, las diferencias se acrecentaron con el interinato de Selci y ahora el enfrentamiento por la intendencia recrudeció duramente, en un distrito donde el oficialismo se impuso por apenas cuatro puntos a Juntos Por el Cambio en la Legislativa de 2021.