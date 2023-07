“Venimos a enfrentar a las corporaciones inmobiliarias y mediáticas, venimos a derogar el Código Urbanístico y a prohibir la venta de espacios públicos. Venimos a crear empleo de calidad en la ciudad y a abrir fábricas en sintonía con el próximo gobierno nacional ¡que será peronista!”, sostuvo enérgico Leandro Santoro frente a una platea que estalló en aplausos al escucharlo ofrecer su compromiso militante. Fue este jueves por noche en la primera convocatoria que mostró públicamente al candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Ciudad, junto a las agrupaciones del Peronismo por la Ciudad. Lo acompañaban desde el escenario de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), el también candidato y actual legislador porteño Matías Barroetaveña, y la candidata a diputada nacional Cynthia Salama.

Se sellaba así una alianza que entusiasmó a quienes habían llegado desde distintos barrios porteños, al encuentro que comenzó a las 20 horas, y donde los candidatos compartieron sus propuestas de cara las próximas elecciones. Ante una platea donde se destacaba la presencia de Víctor Santa María, presidente del Congreso del PJ porteño y Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh); la diputada Gisela Marziotta; la escritora y periodista María Seoane; el precandidato a legislador Alejandro Grillo y dirigentes como Víctor Cantero, Jorge Meneses, Marcelo D’ambroio, Emiliano Ojea, Santiago Roberto, Cristián Milano, Germán Calvi, Lisandro Teskiewicz, entre otros.

Las palabras de Barroetaveña lo confirmaban: “Hemos estado en espacios diferentes, pero reconocemos en ellos (Unión por la Ciudad) a los militantes que luchan en la calle, por cada derecho, en cada esquina, y queremos que sean militantes los que ocupen cargos públicos”, explicó de entrada antes de comenzar a desglosar las propuestas que refieren a un proyecto de unidad.

“La ciudad tiene lugares que son cómodos, confortables y seguros –enunció Santoro--. Y tienen también lugares donde parece que el Estado no llega y la seguridad es solo un beneficio de pocos”, indicó. Describió los lugares “donde no existen cloacas ni los servicios elementales”. La marca de la ciudad “que nos distingue en América latina, pero también tiene marcas que nos avergüenzan” afirmó. Y destacó un pedido, que habla de lo humanista del proyecto que esta noche se presentó en la UMET. “Lo que me genera orgullo de participar en este espacio político –explicó— es que cuando recorro las Unidades Básicas y escucho las demandas, lo que aparece como prioridad es el pedido por la gente en situación de calle, quieren que sea la voz de los invisibilizados”, remarcó.

La falta de viviendas y el uso del espacio público, y la problemática ambiental volvieron una y otra vez a escena. Y Santoro afirmó en ese sentido, que “en estas elecciones se pone en juego de qué manera proyectamos el desarrollo urbanístico de los próximos años, si lo hacemos pensando en los intereses de unos pocos o en los de las mayorías”.

También la educación, la salud y el empleo: los paradigmas de una sociedad con futuro. Algo que hoy solo puede darse con “la unidad”, señalaron los candidatos. Sincero, Barroetaveña admitió: “Queríamos a Cristina (Kirchner) como candidata”, pero recuperó los aciertos del actual gobierno del Frente de Todos y reconoció que en 2019 “pudimos ganar porque tuvimos unidad”.

Este espíritu de unidad fue la presencia invisible del encuentro, donde familias, militantes silvestres del peronismo porteño y representantes de distintos sectores del Suterh, escucharon las propuestas del candidato. En una ciudad “desatendida” y “abandonada”, donde la falta de viviendas se conjuga hoy con la falta de vacantes para que los chicos puedan ir a la escuela, hoy es posible "construir una ciudad humana que resuelva estas urgencias. Y ofrezca una agenda ambiental para dejar de enterrar basura en la provincia", disparó Barroetaveña.

Cyntia Samala fue la encargada de dar “la bienvenida a Leandro Santoro a la casa del Peronismo por la Ciudad, que es la casa de los compañeros del Suterh” compartió. Y detalló luego las bases del “proyecto político que convoca la fuerza de los militantes para lograr que nuestro pueblo sea próspero”. En este día, explicó, donde se conmemora un aniversario de la trágica “Noche del apagón” en el Ingenio Ledesma “convocamos a los militantes que sabemos ordenarnos ante el caos, porque sabemos que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, son mismos actores y llevan adelante un único proyecto que no es el de la patria, sino el de la colonia”.

El futuro teñido con la desesperanza del presente fue para Barroetaveña el signo de lo que vendrá: “Sabemos que es un momento importantísimo porque hoy la oposición no se escuda en las mentiras como cuando (Mauricio) Macri asumió. Hoy nos dicen vamos a ajustar, y si protestan habrá cárcel o represión, como lo hace (Gerardo) Morales, como lo hizo Bullrich frente a la reforma jubilatoria”. Y elogió luego la formación política de Santoro: “Es un militante que se dedica, estudió, sabe sobre la ciudad”. Por eso sostuvo: “Tenemos propuestas concretas, tenemos un buen candidato, y la tenemos a Cristina. ¡No compremos el derrotismo!” enfatizó Barroetaveña.

“Creo que es posible dar vuelta la historia, es difícil, pero no es imposible”, coincidió Santoro. “Por eso estoy acá, y vengo a pedirles a ustedes que junto a todas las agrupaciones de la ciudad, demostremos que tenemos la fuerza necesaria, y ganemos la ciudad”. El énfasis de su discurso cuajaba con los militantes esperanzados por recuperar la ciudad para su gente, y no para las corporaciones, como se dijo varias veces esta noche, antes de cerrar como corresponde, cantando la marcha peronista.