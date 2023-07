Juan Pablo Luque, el candidato peronista a gobernador por Arriba Chubut había comenzado una recorrida por el barrio Planta de Gas de Trelew, cuando comenzaron a sonar disparos, insultos y volar piedras. "No imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”, dijo poco después del incidente que terminó por disolver la caminata que realizaba en el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones del próximo 30 de julio. Luque acusó al intendente de Trelew, Adrián Maderna (JxC) y al candidato a gobernador por el macrismo, Ignacio Torres, luego de reconocer a varios militantes de JxC entre los agresores.

“Fuimos, junto con muchas mujeres, niños, vecinos de distintos sectores, recibidos a los piedrazos, a los balazos por un sector directamente relacionado con el actual intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, y por el candidato a gobernador de Chubut, socio político del intendente de Trelew", aseguró Luque.



El candidato de Arriba Chubut indicó además que la situación provincial "no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia, de la gente y en contra de la violencia”.

Poco después tanto Torres como Maderna repudiaron lo sucedido pero responsabilizaron a Luque por lo sucedido. De hecho, el intendente Maderna le retrucó a Luque a través de Twitter al publicar que “puedo entender que tu nerviosismo te supere pero eso tampoco te da derecho a acusar con tal liviandad. En definitiva, entiendo tu desesperación pero todo tiene un límite. Por favor hace tu campaña…”. Torres, en tanto, aseguró que militantes de Camioneros agredieron a una periodista.