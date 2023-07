No es un árbol común. No nació de una semilla, carece de raíces y su tronco está compuesto por una estructura de hierro, al igual que sus ramas. La copa está enlazada por paneles solares y en ella se posa un termotanque. Su función no es producir oxígeno, ni purificar el aire, pero absorbe la energía del sol y la transforma en energía sustentable, que permite acceder a conexión WiFi, cargar el celular, o calentar el agua. En el municipio bonaerense de Castelli se instalarán siete "árboles solares", el fruto de un proyecto impulsado por el sector cooperativista a los que el estado bonaerense impulsa través de los programas "Cooperativas en Marcha" y "Proyectos de Integración Cooperativa".

Los árboles solares que se colocarán en Castelli fueron promovidos por cuatro agrupaciones cooperativas. Creando Conciencia, de Tigre, aportó las maderas plásticas. Eco Tec, de Berazategui, brindó los paneles, los termotanques y confeccionará las conexiones, las cañerías, y el ensamble de los equipamientos. Cooperar 7 de Mayo, de la localidad santafesina de Villa Constitución, es quien fabricó y construyó los artefactos, mientras que la Cooperativa Eléctrica de Castelli coordinará el montaje, dictará capacitaciones y difundirá el proyecto a nivel local. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, aportó 15 millones de pesos para la ejecución del proyecto que buscará expandirse por todo el territorio bonaerense.

La idea

Cristian Horton, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra), y cuenta a BuenosAires/12 que, dentro del programa Proyectos de Integración Cooperativa, se debe "presentar un proyecto integrador que contenga más de una cooperativa" y que esa necesidad aportó a la idea de trabajo conjunto que ya se venía desarrollando entre las partes que intervienen en el proyecto. También señala que "una de ellas puede estar situada por fuera de la Provincia", ya que hay productos que "quizás no se consiguen dentro del territorio".

Meses atrás, los miembros de la Red de Municipios Cooperativos, que integran Fecootra y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), estaban reunidos y propusieron una serie de ideas que, por lo general, se enmarcan bajo tres ejes fundamentales para el sector: el cuidado del medio ambiente, el uso de energías renovables, y la búsqueda de un mundo sostenible y sustentable.

Tomando esa idea, Horton le cuenta a este diario: "Con los compañeros del movimiento cooperativo siempre estamos viendo qué cosa innovadora podemos hacer. Y de esas charlas surgió la idea, fluyó y entre todos la fuimos puliendo". "Cuando uno tiene momentos que no están cruzados por la coyuntura se pone a volar, y en ese vuelo, a un compañero llamado Manuel se le ocurrió esta idea" detalla el titular de Fecootra. Luego de plantear la posibilidad de materializar los árboles solares, el sector cooperativista le presentó el proyecto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y a la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Horton destaca que la Red de Municipios Cooperativos "impulsa el desarrollo local y la integración de la comunidad". "Nosotros buscamos una proyecto que vaya por ese camino, dentro de Fecootra somos 200 cooperativas asociadas, nos conocemos y sabemos que potencial tenemos, entonces las ideas salen mejor. En la mesa de la federación nos encontramos con cooperativas metalúrgicas, cooperativas que trabajan con energías renovables y cooperativas recicladoras", explica.

Los árboles

Los árboles, que ocuparán tres metros cuadrados cada uno, estarán ubicados en espacios públicos, plazas, parques y pistas de skate. Los lugares seleccionados para su colocación no fueron al azar. Horton explica que "donde hay jóvenes hay una mayor necesidad de accesibilidad, porque son los que más interesados están en el cuidado del mundo". "Cuando vamos a las escuelas a hablar de cooperativismo, los jóvenes que están acostumbrados a buscar un trabajo en relación de dependencia como única forma, se dan cuenta que hay otro modelo de empresa que, encima, cuida el medioambiente e integra a las personas, eso es tierra fértil, entonces debemos acompañarlos con proyectos como éste, que tienen que ver con las instituciones intermedias, la comunidad y los municipios interesados con el cuidado del medio ambiente", detalla.

A principios de julio, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires celebró el tercer congreso cooperativista. Allí, las autoridades y los actores del sector destacaron la importancia de las cooperativas para el desarrollo de una economía más integradora, que genere arraigo e identidad. En esa sintonía, Horton señala que "el gobierno de Axel Kicillof tiene proyectos que favorecen al cooperativismo".

Además de presidir Fecootra, el cooperativista comanda Cicopa América, la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios. "Participo a nivel internacional dentro del armado cooperativo del continente y puedo asegurar que, en toda América, no hay políticas públicas como las de Argentina. En estos años, impulsó una línea desarrolladora del cooperativismo, a través de una batería de políticas públicas. Cuando un gobierno no pone obstáculos, crecés. Y si encima te ayuda a crecer, construís una alianza estratégica con el Estado".

Al finalizar, Horton mirá para atrás para proyectar el futuro y apunta: "Los gobiernos neoliberales y las dictaduras persiguieron al cooperativismo, le sacaron beneficios y los trabajadores fueron desaparecidos y muertos. No podemos dejar de hablar de estas cosas. Con los gobiernos populares, en cambio, el cooperativismo creció y se desarrolló, ya que contiene e incluye a un montón de gente que queda fuera del sistema por culpa de los monopolios y la acumulación de riquezas".