Una ciclista que fue víctima de un violento robo en Pellegrini al 4500 debió ser internada y ayer permanecía en estado reservado, en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. “Ingresó con traumatismo de cráneo y de pelvis. Se le están realizando los estudios pertinentes. Por momentos está despierta, pero algo confusa”, dijo en la vicedirectora del Heca, Andrea Becherucci, sobre el cuadro de la mujer de 47 años que fue atacada y arrastrada, con intenciones de robo. Trascartón, la ambulancia demoró más de una hora en llegar para su atención, y el municipio abrió un sumario al personal de Sistema Integrado de Emergencias (Sies). Además, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, también lamentó demoras del móvil policial y habló de sanciones disciplinarias.

Cerca de las 6.30 de la mañana del viernes, la mujer circulaba en bicicleta cuando -según testimonios- dos ladrones la interceptaron. Mientras uno le agarró el manubrio, el otro la tironeaba el bolso que ella llevaba cruzado, por lo que uno de los agresores comenzó a arrastrar a la víctima. Entre los dos, lograron tirarla del rodado y le robaron las pertenencias. La mujer quedó inconsciente y un grupo de personas se acercó a asistirla. Pero la espera por atención médica se demoró más de lo normal.

"Vamos a sancionar a quien no haya colaborado con asistir”, dijo en LT8 el secretario de Gobierno Municipal, Gustavo Zignago. “Pellegrini al 4500 no es una zona que no permita que se despachara inmediatamente la ambulancia. El llamado ingresó a las 6.28 y la ambulancia llegó a las 7.31. Se observa que hay decisiones individuales de personas que afectaron el cumplimiento del servicio. Quien conduce la ambulancia se ampara en no tener apoyo policial para asistir al lugar”, explicó Zignago.

En ese sentido, sostuvo: “Vamos a sancionar a quien no haya colaborado con asistir la vida de una persona. Hay un protocolo que tiene que ver con lugares de la ciudad o circunstancias del hecho, pero claramente si podían estar los vecinos, podían estar los profesionales. Entendemos que hubo un accionar cuanto menos irresponsable y queremos establecer formalmente la investigación. Seguramente habrá una suspensión hasta el esclarecimiento y resolución del caso”, dijo en cuanto al inicio de un sumario.

Por su parte, la subdirectora del Heca, dijo que “la paciente tiene un traumatismo de cráneo, miembros y pelvis; y un cuadro de confusión. Su estado es reservado”, dijo.

En tanto, el accionar policial también generó reproches. Al respecto, el ministro Brilloni sostuvo que tomará medidas disciplinarias. “Tenemos que mejorar el tiempo de respuesta, no solo la ambulancia llegó tarde, sino también la Policía. Hoy tenemos equipamiento nuevo que al Estado le salió 37 millones de dólares y las respuestas en cuanto a las llamadas son inmediatas pero el patrullero sigue llegando tarde, eso lo tenemos que corregir”, señaló el ministro. “Acepto la responsabilidad y el reto porque lo tenemos que solucionar”, aseguró en Radio2.

Ante ello, inició medidas para determinar el por qué de la tardanza y anticipó que la semana que viene se va a profundizar la formación de los agentes de calle para acelerar procesos. También advirtió que tomará medidas disciplinarias: “No voy a permitir que un patrullero llegue una hora tarde a un hecho de robo”, planteó.

Lo ocurrido con la ciclista recordó el ataque que sufrió Tomás "Trinche" Carlovich, en mayo de 2020, por lo que en junio pasado fue enjuiciado un hombre de 35 años.