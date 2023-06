Tres años después de la muerte Tomás Felipe Carlovich, el Trinche, un tribunal condenó ayer a Juan Ariel Maidana de 35 años por el homicidio en ocasión de robo. Tanto la fiscalía como la querella se mostraron satisfechas por la pena impuesta.

El exfutbolista fue atacado por Maidana el 6 de mayo de 2020 en la zona de Felipe Moré y las vías cuando se trasladaba en bicicleta. Lo empujó para apropiarse del rodado. En la caída y tras un empujón el Trinche golpeó su cabeza en el pavimento y falleció días después internado.

Los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Lorena Aronne y Pablo Pinto condenaron a Maidana a la pena única de 33 años de prisión efectiva por los delitos de Homicidio en ocasión de robo; Robo calificado por el uso de arma impropia todos en carácter de autor y en concurso real; Robo calificado por las lesiones graves ocasionadas en carácter de autor consumado; Robo calificado por el uso de arma impropia, y agravado por ser cometido en poblado y en banda como consumado y en carácter de coautor.

La pena es apenas inferior al planteo de la fiscal Georgina Pairola, a cargo de la investigación, que había solicitado una pena de 37 años.

Bruno y María Laura, hijos del Trinche, también se dieron por satisfechos con la condena. "Estamos muy agradecidos por la contención que tuvimos en estos tres años, es un fallo del que estamos de acuerdo. Pero vamos a analizar con los abogados si lo vamos a apelar o no", indicó Bruno.

Su hermana lamentó que Maidana haya estado suelto teniendo tantos antecedentes: "Desde mi punto de vista yo no estoy muy conforme (con la justicia) porque lo de mi papá era evitable. Porque esta persona (Maidana) contaba con antecedentes y en el mismo lugar hace muchos años atrás. Una persona con antecedentes no puede estar en la calle, simplemente eso".

Y agregó: "Colaboremos todos para que esto cambie. Si no hay comprador, no hay vendedor. No compren cosas robadas, detrás de cada robo hay un hecho violento o incluso muerte".

El asesinato del Trinche, según la acusación de la Fiscalía, formó parte de una seguidilla de hechos violentos de similares características, con Maidana como autor, miembro de una banda barrial dedicada a robos y hechos violentos denominada Los Largos.

En el juicio, además del homicidio en ocasión de robo del Trinche, se lo acusó por otros hechos. La fiscal Viviana O'Connell le atribuyó en fecha en fecha 18 de octubre de 2015, en zona de calles Avellaneda y Dr. Rivas, que interceptó a una mujer, la golpeó con un arma, la arrojó al suelo y le efectuó varios golpes de puño con intenciones de quitarle su móvil celular. Posteriormente le manifestó amenazas para que le entregara el teléfono celular. Un tercero que observó la situación dio aviso a personal de Gendarmería Nacional, quienes lograron detenerlo tras una breve persecución.

El 20 de marzo de 2017 en zona de calles Santa Fe y las vías, antes de atravesar calle Felipe Moré, Maidana se arrojó por la espalda sobre un hombre de 63 años, quien circulaba a bordo de su bicicleta, provocándole su caída sobre el asfalto, causándole lesiones de gravedad en la cadera y pierna izquierda. Luego le sustrajo el rodado dándose a la fuga. En calle Urquiza y Pasaje San Jerónimo fue aprehendido por personal policial.

En marzo de 2020 en Santa Fe y Felipe Moré, un cómplice empujó a un joven para sustraerle la bicicleta, haciéndolo caer al suelo. En ese momento aparece Maidana con un elemento de madera con clavos en la punta, y le propina varios golpes en el piso. Otros integrantes de la banda le pegaron patadas en el suelo, logrando entre todos apoderarse del rodado y de otras pertenencias de la víctima.

En el mismo juicio oral que sentenció a Maidana, se condenó a Gabriel Donaire, de 28 años e integrante del grupo, a la pena de prisión perpetua por los delitos de Robo calificado por uso de arma de fuego en grado de tentativa, Homicidio calificado criminis causa y Portación ilegal de arma de fuego de guerra en carácter de coautores y en concurso real entre sí; Robo calificado por el uso de arma impropia, y agravado por ser cometido en poblado y en banda como consumado y en carácter de coautor.

El caso más grave por el que se condenó a Donaire es por el asesinato de Fernando Gabriel Dipre.

El fiscal Alejandro Ferlazzo lo acusó por ese crimen en ocasión de robo ocurrido el 1 de marzo de 2021, a las 20.50 aproximadamente en inmediaciones de calles Eva Perón y Larrea. Donaire se presentó en compañía de una persona, aún no identificada, en una motocicleta en la que iba como acompañante. Descendió de la moto y se introdujo por la puerta del lado del conductor de un vehículo Corsa Classic para robarle a Dipre que se encontraba sentado. En esa instancia le disparó en la cabeza con una pistola calibre 380 por no haber logrado consumar la sustracción de sus pertenencias y para procurar su impunidad y la su compañero, causando el fallecimiento de la víctima, según la acusación fiscal.