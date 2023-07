DOMINGO 23



FOTOGRAFÍA

Caminar por las veredas Puede recorrerse la exposición que resume los 40 años de democracia en la Argentina, a través de las miradas de nueve destacados fotoperiodistas del país. Las más de 50 imágenes exhibidas en la Sala La Rueca corresponden a Rodrigo Abd, Rafael Calviño, Silvana Colombo, Dante Cosenza, Daniel García, Eduardo Longoni, Daniel Merle, Mariana Nedelcu y Natacha Pisarenko. Ellas testimonian vivencias cotidianas, hechos históricos vinculados a la lucha por los derechos humanos, a situaciones de tragedia y violencia, culturales, deportivas, entre otras. La periodista y crítica Laura Casanovas es la curadora de la exposición.

En el Obrador Centro Creativo, Bartolomé Mitre 1670. Gratis.

TEATRO

Festival de invierno El Teatro Nacional Cervantes y el Instituto Nacional del Teatro presentan un ciclo de teatro para las infancias, con propuestas escénicas pertenecientes a todas las regiones del país. Hoy puede verse Yo sabo, escrita por Gastón Guerra y Mariano Guerra. Dirigida por Guillermo de Blas. Con Gastón Eduardo Guerra y Mariano Carlos Guerra.

A las 15, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: desde $900.

Los actores infelices Esta obra explora el universo del actor independiente desde su propia mirada: sus frustraciones, sus miserias, sus miedos y todo lo que soporta en nombre de la pasión. De esta forma al involucrarse en el universo del trabajador independiente (en este caso poniendo la mirada en la cultura) la obra refleja el contexto actual en el que vivimos y expone el detrás de escena del oficio escénico y su precarización laboral. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y empleo? Dirige Gabriel Gavila y actúan Fede Cabello, Agustina Cisneros y Leando Sturla.

A las 18, en Espacio Artístico La Sodería, Vidal 2549. Entrada: desde $2500.

ETCÉTERA

Narración oral Cuentos tradicionales de Asia para familias, a cargo de Anabelle Castaño. La narración en directo es vital: abre mundos, invita a la aventura y entusiasma. Castaño trabaja con una selección de cuentos que invitan a descubrir animales, personajes y leyendas populares de Asia.

De 16 a 18, en el Museo Nacional de Arte Oriental, Viamonte 525. Gratis.

MÚSICA

Belén Conte La cantante argentina vuelve a tocar en vivo en un show íntimo presentando adelantos de lo que será su tercer disco a lanzarse a fin de año. Junto a Broder Bastos en bajo, Mario Gusso en batería y Pato Resico en guitarras. Música urbana con un sonido acústico, una batería bien percusiva, un bajo redondo y claro y una guitarra de cuerdas de nylon como trío.

A las 20, en Congo, Honduras 5329. Entrada: $2000.

LUNES 24

ARTE

Personae Se inaugura la nueva exhibición de Martín Sichetti con curaduría de María Fernanda Pinta. En su tercera exhibición en esta galería, Martín Sichetti (Buenos Aires, 1973) vuelve sobre un universo cinematográfico que incorpora directores como Alfred Hitchcock y David Lynch, géneros como el fantástico, el terror, la ciencia ficción y el thriller, y estilos como el film noir. Desde una mirada a la vez erudita y cinéfila, sus dibujos, collages, videos y performances, exploran el concepto de "persona" y sus diferentes sentidos, indagando sobre la identidad, la máscara social y las múltiples formas de ser e interactuar en el mundo.

Hasta el 9 de septiembre, en Hache Galería, Loyola 32. Gratis.

En un solo día El prólogo de esta exposición es una frase de Rosario Bléfari, del disco Excursiones, que editó con su banda Suárez en 1999. Sus canciones evocan imágenes y sensaciones emocionales de la ciudad, mientras dibujan maneras de recorrerla, a veces sin rumbo fijo, descubriendo los caminos para reinventarla. La ciudad puede ser tan hostil como lúdica, como la obra de Luciana Lamothe (Mercedes, Prov. de Buenos Aires, 1975), tan vandálica como constructiva, tan efímera, deforme y brutal como precisa. Este juego de opuestos encuentra en cada nueva acción de Lamothe, una forma de compensación para la resolución del conflicto. Curaduría: Jimena Ferreiro.

Hasta el 31 de diciembre, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $500.

Trans humo Puede verse la exhibición de Pablo La Padula, con curaduría de Eduardo Stupía. Las piezas presentan instalaciones en las que se puede observar el trabajo del artista con tres elementos mínimos: papel, vidrio y humo. Allí se propone un recorrido desde los inicios informales del uso de este último en la búsqueda de una gramática personal. La figura humana aparece por medio de autorretratos de humo y su vinculación con la ciencia está presente con los herbarios y los gabinetes alquímicos de vidrio transiluminados.

Hasta el 15 de octubre, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada: $500.

ETCÉTERA

Expresión urbana Durante las vacaciones de invierno, el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín invita a los interesados en la danza urbana a participar de un taller gratuito guiado por Mariela Puyol. Destinado a jóvenes de entre 11 y 16 años está orientado a explorar, a través de la danza, los cuerpos en movimiento, su relación con el tiempo, el espacio y también con los demás bailarines.

A las 12, en el Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza 1821. Gratis.

Atado con alambre Se rompió. Esa taza, plato, cuenco que tanto hizo por vos necesita de tu asistencia. En este taller, se aprende reparaciones visibles e invisibles y se explora la potencial resignificación de los objetos de cerámica. Se invita al público a acercarse con su vajilla o adornos en partes, para volver a integrarlos. Una oportunidad para unir lo que un golpe desunió, en conjunto. Actividad dirigida a todo público a partir de los 10 años (niñas y niños entre 10 y 13 años deberán estar acompañados por una persona adulta).

A las 17, en el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

MARTES 25

ETCÉTERA



Casa Walsh Puede visitarse la Casa Museo María Elena Walsh, convertida en espacio cultural con el objetivo de difundir y evocar su obra. La casa está ubicada en el partido de Morón donde la autora creció junto a sus hermanos y sus padres, hasta que en 1943 se mudaron a un departamento cercano, en la localidad de Ramos Mejía. La propiedad, que se encontraba deshabitada desde hace muchos años, pertenecía a una familia que oportunamente la compró a los Walsh. La idea de este proyecto es transformarlo en un espacio interactivo que recrea y reconstruye la vida y la obra de la artista bajo una mirada participativa para todas y todos los visitantes.

En 3 de Febrero 547, Morón. Gratis.

Danza Aérea UOW, la compañía creadora de espectáculos especializada en la fusión de disciplinas y recursos técnicos, presenta una performance de danza aérea para todas las edades. En esta propuesta única, el equipo invita a los espectadores a probar la actividad en un taller de 20 minutos de duración. Repite cada media hora.

Hasta el 31 de julio, en Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

CINE

Pre-Código La sala Lugones presenta un ciclo con icónicos títulos de Hollywood antes de la censura. La muestra está integrada por catorce largometrajes realizados en la Meca del Cine antes de 1934, año en el cual se puso en marcha el famoso código de autocensura de los grandes estudios, conocido popularmente como Código Hays. Se verán, entre otros films, auténticos clásicos como King Kong, El signo de la cruz y El hombre y el monstruo.

A las 15, 18 y 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1200.

ARTE

Presente furioso La imagen que muestra la obra de Hilda Paz rumia sobre los gritos olvidados de la historia, atravesando las tradiciones del grabado, de raíz popular y de producción artesanal, con la vocación de un alcance colectivo. A esta tradición material la artista añade, con fulgor, la labor experimental que orbita en los límites difusos del lenguaje, entre las palabras y las imágenes, donde su acción de piquete gráfico callejero interviene políticamente la práctica artística frente a la embestida mediática del poder neoliberal y de derecha que deja secuelas en el presente.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Rumbos El artista visual Nicolás Janowski presenta una selección de proyectos realizados entre 2010 y 2020, con curaduría de Florencia Battiti. Se trata de cinco ensayos fotográficos en los que explora nuevos modos de documentar la realidad, así como nuevas formas de trabajar y resignificar los archivos. El autor propone en sus relatos un abordaje más sensible y humano, tanto de las imágenes fotográficas como de los materiales documentales.

En ArtexArte, Lavalleja 1062. Gratis.

MIÉRCOLES 26

ARTE

Desplazamientos En palabras de Anabella Laura Monteleone: “Marina Dimitriu invita a renovar nuestro esquema de conceptos, con el mismo ímpetu y desde la orilla opuesta: los signos existen, pero en suspenso. Su desaparición, superposición o traslación no pretenden obliterar la lectura sino renovarla. Con su acción directa sobre el papel, cuya materialidad expone las huellas que el tiempo le imprime al devenir, Marina crea una narrativa de la que emergen mundos repletos de jardines, mensajes, promesas, inicios que no siguen y finales que no se contentan con lo conclusivo. Reponen una temporalidad perdida que se arma desde el misterio.”

Hasta el 4 de agosto, en Galería Van Riel, Juncal 790. Gratis.

TEATRO

Edmond Diciembre de 1897 en París. Edmond Rostand aún no llega a los treinta pero ya tiene dos hijos y mucha ansiedad. Hace dos años que no escribe nada. Desesperado, le ofrece al gran actor Coquelin una nueva obra: una comedia heroica, en verso, para las fiestas. Su única preocupación es que aún no está escrita. Ignorando los caprichos de las actrices, las exigencias de sus productores, los celos de su mujer, las historias de amor de su mejor amigo y la falta de entusiasmo de todos los que le rodean, Edmond comienza a escribir una obra en la que nadie cree. Por ahora solo tiene el título: Cyrano de Bergerac. Dirigida por Alexis Michalik con actuaciones de Miguel Ángel Rodríguez, Felipe Colombo, Vanesa González y Nacho Pérez Cortés, entre otros.

A las 19, en el Teatro Alvear, Av. Corrientes 1659. Entrada: desde $2000.

Puro cuento Es el primer noticiero de cuentos, donde podés enterarte de las últimas novedades en lo que respecta a la economía, el clima, los descubrimientos, la moda y todas las curiosidades de los personajes de tus cuentos favoritos. Conducido por Bety Gómez y Lupe López, dos conductoras desopilantes y divertidas que hacen un noticiero diferente y muy entretenido para toda la familia. Autoría: Jennifer Frank y Leticia Gonzalez De Lellis. Dirección: Osqui Guzmán.

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

ETCÉTERA

La Máquina del Juego En este nuevo espectáculo la compañía con más de 25 años de trayectoria, enciende la imaginación de todo su público. Como un Big Bang, el teatro se transforma en un espacio lúdico donde todo puede suceder. Los Cazurros compartirán las más divertidas y disparatadas aventuras a través de una curiosa máquina con la que podrán podrán jugar en un mundo de oscuridad, donde tendrán que enfrentarse como valientes superhéroes a los monstruos de su imaginación, viajar por el universo a planetas lejanos, o transformarse en audaces detectives. Recreando una divertida película de terror, Los Cazurros develarán junto al público el secreto del Hotel Tenebroso.

A las 16, en el Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444. Entrada. desde $1000.

MÚSICA

Tango feliz El bandoneonista Gabriel Rivano presenta su nuevo disco junto a un Quinteto de músicos compuesto por Abel Rogantini, Diego Suarez, Fernando Galimany, Leandro Savelon.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2200.

JUEVES 27

MÚSICA

Noche de gala Referentes de generaciones muy cercanas, el mendocino Mariano Di Cesare y el rafaelino Lichi cruzan sus formatos de banda para repasar sus últimas producciones y recientes lanzamientos. Nacido en Mendoza y líder de Mi Amigo Invencible, Di Cesare se viste con este alter-ego solista para narrar en clave poética un diario íntimo de lo existencial y lo amoroso en la ciudad contemporánea. Por su parte, Luchi es comunicador, músico y compositor, nació en Rafaela, Santa Fe y se consolidó en Rosario, para actualmente desarrollarse en Buenos Aires. Tiene publicados cinco EPs, un compilado y diversos singles y remixes.

A las 21, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $3500.

Piazzolla electrónico Después de una gira por México, el compositor Nico Sorin continúa con su homenaje al gran Astor Piazzolla. El repertorio seleccionado está basado en el concierto que el octeto realizó en el Olympia de París en 1977, con temas como “Libertango”, “Meditango”, “Zita”, “Adiós Nonino” y “Violentango”. A partir de desgrabaciones realizadas por Sorin, los arreglos de los temas y la elección de los músicos que pertenecen a diferentes géneros y estilos, este proyecto aborda el espíritu de Astor de aquella época, subrayando la energía de su música con aires de rock.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: desde $2000.

Lo azul del fuego El pianista y compositor radicado en Brasil Martín Robbio presenta su nuevo disco. El artista se presenta en formato quinteto junto a Federico Siksnys en bandoneón, Juan Bayón en contrabajo, Nicolás Politzer en batería y Jorge Pemoff en percusión. Grabado en una única sesión, el disco tiene un sonido fresco y enérgico. Incluye ocho composiciones propias y una de Thelonious Monk.

A las 21, en PREZ, Anchorena 1347. Entrada: $3000.

ARTE

Una terca permanencia Se inaugura la exposición sobre Alfredo Hlito, que reúne en las salas 37 a 40 del primer piso más de un centenar de piezas creadas en las últimas décadas de producción del artista argentino, con curaduría de la especialista María José Herrera. La exposición gira en torno a la “efigie”, personaje icónico en la producción de Hlito (Buenos Aires, 1923-1993), que cobró protagonismo en pinturas, dibujos y textos creados desde la década de 1960 hasta sus últimos trabajos.

Hasta el 15 de octubre, en el Museo de Arte Moderno, Av. Del Libertador 1473. Gratis.

CINE

Visiones expandidas Como parte del ciclo de cine gratuito de cine nacional podrá verse La Botera, de Sabrina Blanco. En un barrio humilde surcado por un río contaminado, Tati, una niña de 14 años, está forzada a crecer sola en un contexto problemático y confuso. Mientras aprende a navegar en el río, sueña con ser botera. Un oficio solo realizado por hombres. Elenco: Nicole Rivadero, Alan Gómez, Sergio Prina y Gabriela Saidon.

A las 19, en Fundación SAGAI, 25 de Mayo 586. Gratis.

VIERNES 28

TEATRO

Las Juanas Inspirada en la vida de Juana Manso, Juana La Loca, Jean D'Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarbourou y Sor Juana Inés de la Cruz. Mujeres que lucharon por sus ideales, vivieron la prisión, fueron a la guerra, liberaron a su pueblo y sus almas, escribieron cosas hermosas, las sepultaron bajo otro nombre, siguieron su instinto, murieron en la pobreza absoluta pero quedaron estampadas en los billetes de sus países, amaron locamente, se hicieron pasar por hombre para escapar a su destino, sufrieron violencia doméstica, adicciones y abuso de poder, fueron procesadas y condenadas.

A las 20, en el Teatro El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: desde $2500.

Estropicio Mariano Dossena regresa a la cartelera teatral con un clásico. Junto a los intérpretes Lucía Tapiola, Federico Dopico y Marcos Horrisberger. Hedda, hija del difunto Capitán Gabler, acaba de contraer matrimonio con un hombre a quien no ama: Jorge Tesman. Luego de una luna de miel poco romántica, Tesman pugnará por una cátedra junto a Lovborg, antiguo amante de Hedda. Ella, con absoluta frialdad, aprovecha la fragilidad de Lovborg para provocarlo y luego rechazarlo. Esto será tan solo el inicio del propio derrumbamiento de sí misma.

A las 20.30, en el Método Kairos, El Salvador 4430 . Entrada: $3000.

Waminix En un futuro distante y sombrío, el mundo está gobernado por los cabeza de tacho. La comunidad Waminix, un grupo de sobrevivientes mutantes, conforma la resistencia. Ante la tiranía de los cabeza de tacho que se ha vuelto insoportable, Waminix deberá enfrentarlos y para eso tendrá que hacer uso de sus recursos naturales: la escasa memoria de ciertos rituales. Un espectáculo donde el circo y el teatro se acusan, se mezclan y se abrazan. Con dirección de Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis. Actúan Leticia Vetrano, Sofía Ivy, Paz Cogorno, Victor Miñón, Johnatan Uriarte y Martín Orchessi.

A las 19, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2500.

Perdiendo el tiempo Las Hermanas Misterio, Trini y Rubí, luego de descubrir que ya no hay preguntas por responder, dado que ya nadie tiene tiempo de preguntarse, se lanzan a una aventura para recuperar el tiempo. Sorpresivamente caen dentro de un juego de azar que las llevará por agujeros negros, desconocidas dimensiones y laberintos musicales. Con humor y astucia, conducen con canciones en un periplo musical en busca del tiempo perdido. Con Victoria Baldomir y Mercedes Torre.

A las 16, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

CINE

Cine bizarro Esta mezcla cruel entre los films de psicópatas y los de científicos locos ha dado productos notables, empezando ya por el antológico Las manos de Orlac, en el que Peter Lorre era un alucinado cirujano experto en horribles transplantes. La escena en que el protagonista ve aparecer distintas imágenes suyas en un cuarto lleno de espejos es una de las más pesadillescas y eficaces representaciones de la locura jamás filmadas. De Karl Freund. Actúan Peter Lorre, Frances Drake y Colin Clive.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $800.

SÁBADO 29

TEATRO

Litófagas Puede verse la obra de Aldo El Jatib. Un espectáculo oscuro, cruel, divertido. Dos actores interpretando desde una neutralidad bufonesca a dos típicas vecinas porteñas. Estos actores que se muestran andróginos transforman a estas señoras en un arquetipo de la sociedad, de hace 40 o 50 años atrás y de la actualidad. La obra de los desaparecidos, de los hijos de desaparecidos y también de una sociedad que en democracia sigue actuando desde esa lógica del “algo habrán hecho”. El absurdo permite jugar y mecanizar un discurso que atrape la atención del espectador desde el humor, la burla y cierta locura cotidiana.

A las 21, en el Teatro Carnero, Pedro Lozano 4707, Devoto. Entrada: desde $1500.

Minimax Siguiendo la línea dramatúrgica de obras como Fidel-Fidel, Buenos Aires Épica, y Eléctrico Carlos Marx, el grupo Los internacionales Teatro Ensamble estrenan: Los Minimax y el cazador de talentos. Una comedia que se sitúa en argentina en 1969, año del Cordobazo, de la llegada a la luna, y de la visita de Nelson Rockefeller al país. Un grupo de revolucionarios prepara un sabotaje a los supermercados Minimax, propiedad de la familia Rockefeller, y toman una radio para leer un comunicado. Allí se encontrarán con un elenco de artistas de variedades, momento preciso en que serán sorprendidos por un hecho sobrenatural, por un cambio climático abrupto que deviene en una nevada mortal, como nos propone Germán Oesterheld en su historieta El Eternauta. Dirige Manuel Santos Iñurrieta.

A las 22.30, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $2000.

MÚSICA

Marilina Bertoldi Después de explotar un Luna Park, Bertoldi vuelve a hacer vibrar el escenario con su show. Con una carrera contundente y prolífica donde fue banda, solista, solista con banda y también productora. La cantante argentina supo perfeccionar una propuesta del vivo sustentada en toda clase de recursos extra musicales para generar una narrativa que le permita desplegar sus fantasías y transformar el momento del concierto de rock en algo diferente.

A las 19, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $6500.

CINE

La reina desnuda Puede verse la última película de José Celestino Campusano (Hombres de piel dura). Victoria parece incapaz de modificar un estilo de vida marcado por el desenfreno y la autodestrucción. Entre peleas legales por la herencia de su padre, la pérdida de un embarazo y la separación tormentosa de su pareja, buscará reinventarse para saldar cuentas con su pasado. Reparto: Natalia Page, Dolores Moriondo, Alek Molnar, Joaquín Colombo y Franco Ganuza.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Cine de súper acción La Filmoteca en vivo curada por Fernando Martín Peña presenta una selección que representa el amplio abanico del material difundido por Diego Curubeto. Hoy puede armarse un doble programa con Regreso a Bataan y Conciencias muertas.

A las 17 y a las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

