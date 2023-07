La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la legisladora porteña Victoria Montenegro fueron recibidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de una serie de encuentros realizados por la embajada argentina en México para compartir la experiencia de lucha por Memoria, Verdad y Justicia de nuestro país. En un acto en el Palacio Nacional, el mandatario norteamericano destacó la extensa trayectoria de Carlotto y la consideró "un símbolo de la resistencia en la defensa de los derechos humanos". Por su parte, Montenegro presentó su libro “Hasta ser Victoria”, donde narra la historia de apropiación y la restitución de su identidad alcanzada gracias a la búsqueda de las Abuelas.

La titular de Abuelas llegó en las primeras horas de la mañana al Salón de la Tesorería, acompañada por su hija Claudia, la diputada Montenegro y el embajador Carlos Tomada. En la habitual conferencia matutina que brinda a la prensa, AMLO presentó a la comitiva argentina y elogió particularmente a Carlotto: "Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Es un símbolo de la resistencia de la defensa de los derechos humanos", señaló el presidente, y subrayó que “es una defensora en América Latina y en el mundo de quienes padecen y sufren el autoritarismo. Que nunca más vuelva el fascismo a nuestra América”.

A continuación, invitó a Carlotto a tomar la palabra y la presidenta de Abuelas dijo: "nunca más no es una palabra, es una necesidad para toda la gente de América Latina. México no es un país hermano, es hermanísimo. Aquí han recibido exiliados para salvarles la vida. Venimos a México y encontramos un nieto, lo llevamos con su papá a la Argentina. Lo que está pasando en México de bueno o malo también lo vivimos en Argentina."

Durante los últimos días, las referentas en derechos humanos participaron de una serie de encuentros organizados por la embajada argentina en México. El jueves estuvieron en el conversatorio “Democracia, Memoria y Derechos Humanos: una mirada argentina” de la Cátedra de Derechos Humanos “Abuelas de Plaza de Mayo” de la Universidad del Claustro de Sor Juana, invitadas a exponer su experiencia en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, a partir de la última dictadura cívico militar. Además, se reunieron con madres de los estudiantes de Ayotzinapa, cuyos hijos desaparecieron en 2014 en un caso que aun sigue sin esclarecerse. Ese mismo año, la titular de Abuelas estuvo junto a los familiares, por lo que les recordó: “Les dije: no se aíslen, no se encierren. Vayan a su casa a llorar, pero salgan a las calles a luchar. Nunca se rindan, no den lástima. Mejor que les tengan miedo”.

Por su parte, Montenegro estuvo presentando su libro “Hasta ser Victoria”, donde cuenta el camino hacia la restitución de su identidad gracias a la lucha de Abuelas, en un evento promovido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. En los días previos, la diputada mantuvo reuniones con diversos funcionarios y legisladores nacionales, y organismos de derechos humanos mexicanos.