Tras el reclamo del bloque de senadores del FpV-PJ, la Corte tomaría hoy juramento al senador chubutense Mario Pais como miembro del Consejo de la Magistratura, luego que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, dispusiera ayer la ejecución de la sentencia que inhabilita al senador sanjuanino Ruperto Godoy como consejero por no contar con el título de abogado. Es un condición que la Constitución no exige para ser legislador nacional, seis de los cuales forma parte de la Magistratura en representación del Congreso. La decisión judicial se conoció ayer, en vísperas del plenario del Consejo de la Magistratura en la que se puede decidir la elevación a juicio político del camarista Eduardo Freiler, al que el Gobierno quiere desplazar pero sin todavía poder alcanzar la mayoría especial necesaria para concretarlo. Una mayoría que el Gobierno podría obtener hoy en caso de que Pais no logre ocupar la silla en reemplazo del inhabilitado Godoy.

Los tiempos judiciales parecen alinearse con los objetivos que se traza el Gobierno. La comunicación de Lavié Pico de ejecución de su sentencia de inhabilitación de Godoy llegó ayer al mediodía a la presidencia del Consejo. Justo en el día previo al plenario de la Magistratura, citado para hoy a las diez de la mañana, en la que el primer punto del orden del día es el tratamiento del dictamen de remoción y suspensión del camarista Freiler. La acusación había sido aprobada por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, aunque el embate del oficialismo no había prosperado al no poder reunir los nueve votos necesarios. Hoy, con la inhabilitación de Godoy alcanzarían la mayoría con sus ocho votos.

El bloque de senadores del FpV-PJ reclamó que la Corte le tome juramento a Pais como reemplazante al tiempo que los otros dos consejeros de esa fuerza –la senadora santacruceña Virginia García y el diputado Rodolfo Tailhade– se movían contrarreloj para apurar los trámites.

Hasta ayer la Corte no había recibido ninguna notificación. D alguna y desde el propio Consejo de la Magistratura se desentendían del traslado de la información al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien había dicho que no tendría problemas en tomarle juramento al chubutense Pais si se le daba traslado a sus antecedentes. Sin embargo, los consejeros que responden al Gobierno se negaban a hacerlo y le atribuían la responsabilidad de ese trámite al Senado de la Nación.

Hubo varias conversaciones, discusiones y hasta la amenaza de una presentación penal contra las autoridades del Consejo. “Ante la gravedad institucional de la situación planteada, solicitamos tome todas las medidas conducente para proceder a la jura del miembro suplente previo a toda reunión del Consejo de la Magistratura que usted preside, con el fin de garantizar su legítima y completa integración, evitando la nulidad de su posibles resoluciones que puedan adoptarse”, dice la misiva que García y Tailhade enviaron a la presidenta del Consejo, Adriana Donato.

Recién a las 19 salió desde la Magistratura la comunicación a la Corte del reemplazo de País por el inhabilitado Godoy. Entonces, Lorenzetti citó a Pais para hoy a las 9 de la mañana para tomarle juramento.

Luego que la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo de primera instancia de Lavié Pico de inhabilitar a Godoy por no ser abogado, la bancada de senadores del FpV-PJ designó a Pais como su reemplazante. Entre los senadores del bloque coincidieron en que Pais completaría el mandato de Godoy sosteniendo la misma postura que el sanjuanino había expresado como consejero. Una postura que el chubutense ratificaría hoy en el plenario de la Magistratura tras jurar como consejero. Con lo que volvería a dar por tierra a la nueva embestida del Gobierno contra Freiler, el único camarista que respaldo las indagatorias a Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en la causa que investigaba la transferencia ilegal del Papel Prensa durante la dictadura.