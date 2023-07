En la Ciudad de Buenos Aires, el PRO no solo se enfrenta a la amenaza de perder, por primera vez en 16 años, las joyas de la familia a manos de un radical. Y es que si bien la interna entre Jorge Macri y Martín Lousteau por la Jefatura de Gobierno acapara toda la atención pública, el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (Generales) se pondrá en juego también la relación de fuerzas en la Legislatura. El parlamento porteño renovará la mitad de sus bancas -30- y su control será determinante para llevar a cabo las políticas que se quieran implementar en el distrito (para quien quiera que termine sentándose finalmente en el sillón de Uspallata). El frente que pone más bancas en juego este año es el oficialista Vamos Juntos, que deberá renovar 11 de sus 20 escaños. En segundo lugar está el Frente de Todos -hoy Unión por la Patria- que pondrá en juego 11 de sus 19 bancas, muchas de las cuales no renovarán este año (como el caso de Ofelia Fernández).

Horacio Rodríguez Larreta logró, durante años, hacer de la Legislatura una escribanía de su propio gobierno. Tuvo un control casi perfecto durante sus dos gestiones, en gran medida gracias a la decisión de ampliar Vamos Juntos -la alianza que integran el PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública- a Evolución (8 bancas que responden políticamente a Martín Lousteau), el Partido Socialista (2 bancas) y Republicanos Unidos (2 bancas). Este año, sin embargo, Vamos Juntos renovará 11 escaños -7 del PRO, 2 de la CC y 2 de CP-, Evolución 5 y el socialismo 1. El bloque Republicanos Unidos, en cambio, no pondrá en juego ningún escaño, ya que Roberto García Moritán (hoy también precandidato a jefe de Gobierno porteño) y Marina Kienast iniciaron su mandato en 2021.

A diferencia de 2019, este año la alianza oficialista porteña dirimirá sus candidaturas en una interna. Por un lado irá la lista "Vayamos por más", que tiene a Jorge Macri como precandidato a Jefe de Gobierno y a Facundo Del Gaiso como primer legislador, lugar que solía ocupar Franco Rinaldi antes del escándalo por sus declaraciones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas (entre las que se encontraba haber llamado a este diario "Sinagoga12"). Si bien el primo del expresidente sostuvo durante días la candidatura de Rinaldi, el nivel de presión que recibió -tanto interna como externamente- llevó a que tuviera que terminar pidiéndole la renuncia. En la vereda de enfrente, mientras tanto, está la lista encabezada por Lousteau, quien sueña con conseguir la revancha del 2015, cuando compitió por la Jefatura de Gobierno con un partido propio porque Juntos por el Cambio no le habilitó ir a una interna y perdió por muy pocos puntos contra Rodríguez Larreta. Su lista de legisladores la encabeza Graciela Ocaña. En ambos casos, las boletas marcan un retroceso de legisladores de pura cepa PRO.

Unión por la Patria, por otro lado, presentó una lista de unidad que es encabezada por Leandro Santoro, como candidato a jefe de Gobierno porteño, y el ministro de Turismo, Matías Lammens, como primer candidato a legislador. En la Legislatura porteña, el peronismo deberá renovar 11 de les 19 legisladores que actualmente tiene el bloque, muches de les cuales no irán por la reelección. Ese es el caso de, por ejemplo, la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora, Javier Andrade, Claudio Morresi, Cecilia Segura y Ofelia Fernández. La exdirigenta estudiantil -que integra el Frente Patria Grande, que lidera Juan Grabois- no solo se convirtió en la legisladora más joven de América Latina cuando asumió en 2019 -entonces tenía 19 años-, sino que también supo convertirse en una de las voces opositoras más fuerte de la Legislatura. Este año, sin embargo, Fernández decidió no ir por la reelección luego de que, en pos de la unidad de la lista, se bajase la candidatura a jefe de Gobierno porteño de Pedro Rosemblat (por el cual ella ya había comenzado a hacer campaña).

El bloque libertario de la Libertad Avanza, por último, solo tiene espacio para crecer. Actualmente cuenta con 5 legisladores, resultado de la elección del 2021 y, por lo tanto, con vigencia hasta 2025. Con la candidatura a jefe de Gobierno porteño de Ramiro Marra -quien es, actualmente, el jefe de bloque en la Legislatura-, la Libertad Avanza tiene la expectativa de sumar más legisladores y volverse un actor de peso en el parlamento. La decisión de Rodríguez Larreta de desdoblar la elección porteña, sin embargo, fue un duro golpe para los libertarios, que no podrán contar con el arrastre de la boleta presidencial de Javier Milei. Ese fue, incluso, el argumento que esgrimieron desde el larretismo para justificar la decisión de desdoblar la elección de la nacional -que serán el mismo día pero a través de distintos sistemas- cuando desde el macrismo y el bullrichismo salieron a acusarlo de querer entregarle la Ciudad a Lousteau.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mientras tanto, cuenta con 3 legisladores. Solo una de elles deberá renovar, ya que Gabriel Solano (hoy precandidato a presidente por el Partido Obrero) y Alejandra Barry tienen mandato hasta 2025.