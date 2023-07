“Nuestra responsabilidad es demostrarle al Fondo que la economía crece. De los últimos cuatro años, venimos creciendo en tres. Con el modelo anterior, de cuatro años, la economía cayó en tres. Hay que apostar al crecimiento. No hay que apostar al ajuste”, aseguró este lunes el secretario de Industria, José de Mendiguren, al defender las nuevas medidas anunciadas para tratar de recomponer reservas y reducir el déficit fiscal sin aplicar una devaluación generalizada.

El funcionario reconoció que no es fácil negociar con el Fondo Monetario, pero insistió con que la receta del ajuste no sirve para sacar adelante al país. “En 2001 el gobierno de la Alianza, que integraba Patricia Bullirch, hizo todo lo que pedía el Fondo, bajó los salarios, redujo las jubilaciones y aplicó la reforma laboral. El gobierno en ese momento cumplió con todo. ¿Sirvió? ¿Nos sacó de la crisis? No”, remarcó. “Al que ajustó no le fue bien. Por eso nosotros planteamos otra cosa y no aceptamos una devaluación brusca”, concluyó.