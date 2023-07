Paula Penacca: "La ciudadanía porteña se va a volcar a una transformación"

Por Miguel Jorquera

“Tenemos muchas expectativas después de 16 años de gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta y de un montón de problemas no resueltos, creemos que la ciudadanía porteña se va a volcar a una trasformación", dice convencida Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, dirigente de la Cámpora y que ahora va por la reválida de su banca. En diálogo con PáginaI12 habla de los problemas reales de los porteños, del derecho a la vivienda, la seguridad y la protesta, el negocio inmobiliario, la policía de Larreta y del falso dilema de las PASO de JxC en la Ciudad: Martín Lousteau, dice, "no es una opción alternativa, no van a hacer nada distinto, son parte de lo mismo".