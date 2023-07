En un acto realizado en la sede central de Smata, la militancia sindical mostró su apoyo a las candidaturas de Unión por la Patria que encabezan Sergio Massa a nivel nacional y Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes porteños de la coalición analizaron y debatieron junto a referentes gremiales acerca de la situación del país y del distrito que gobierna el Pro hace 16 años. En ese sentido, llamaron a “defender un modelo industrial de país donde el trabajo, la justicia social y la producción sean nuestra meta”. Cerró el acto el candidato a jefe de Gobierno, que pidió el acompañamiento de la militancia para “para levantar las banderas del peronismo en esta ciudad y para devolvérsela a la gente”.

El encuentro formó parte de en una serie de actos que el sindicato viene llevando a cabo con el objeto de respaldar las candidaturas de la coalición peronista en la Ciudad de Buenos Aires. “Asumí la decisión de ser candidato a jefe de Gobierno porque quiero ganar la Ciudad de Buenos Aires. No me resigno a perder, no voy a ser cómplice de los que vendieron la ciudad. A nosotros no nos compran, nosotros no nos vendemos, nosotros estamos en contra de esos sectores que financian la política. Vinimos a ganar la Ciudad y les pido que me ayuden a ganar la Ciudad de Buenos Aires para levantar las banderas del peronismo en esta ciudad y para devolvérsela a la gente”, dijo Santoro al cerrar el acto. El candidato desarrolló las principales propuestas para derrotar al Pro en las próximas elecciones, tras 16 años de gobierno.

Junto a al candidato porteño estuvieron el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli; el secretario adjunto y candidato a diputado nacional, Mario “Paco” Manrique; el titular del Suterh, Víctor Santamaría; el senador nacional y titular del PJ porteño Mariano Recalde y el candidato a senador nacional, Julián Domínguez. También estuvieron presentes la diputada nacional Paula Penacca; la secretaria de Producción de La Matanza, Debora Giorgi; los legisladores porteños Claudia Neira y Matías Barroetaveña; y jefes de distintas comunas.

Previamente hablaron los dirigentes del sindicato, que reflexionaron brevemente sobre la logros obtenidos por la conducción del gremio, de cara a las elecciones internas del 12 de septiembre, y destacaron la importancia de acompañar el proyecto de UxP en la Ciudad. En esa línea, Pignanelli expresó que “debemos tener memoria de lo que el gobierno de Macri nos dejo, una deuda colosal que los argentinos sufrimos hoy en el día a día, que este gobierno tuvo una política sanitaria durante la pandemia que permitió salvar muchísimas vidas y que ante situaciones graves como la sequía implementa soluciones para que el desarrollo del país no se detenga".

Por su parte, Manrique convocó a "defender un modelo industrial de país donde el trabajo, la justicia social y la producción sean nuestra meta, y que los que quieren volver a un modelo especulativo financiero no tengan posibilidades nuevamente de destruir al país".