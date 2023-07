En la FED (que también se hará en forma digital en alianza con la librería Céspedes) se podrán encontrar varias novedades de literatura, filosofía, teatro, poesía, filosofía y ciencias sociales. A continuación, algunos de los títulos para llevarse de la FED a casa.

Los sellos Tinta Limón y Mandacaru unieron fuerzas para difundir el pensamiento de la filósofa y académica brasileña Djamila Ribeiro, que presentará Pequeño manual antirracista. “Hace años que los movimientos de personas negras debaten el racismo como una estructura fundamental de las relaciones sociales, que crea desigualdades y abismos –dice la autora–. El racismo es un sistema de opresión que niega derechos, y no un simple acto de la voluntad de un individuo. Reconocer el carácter estructural del racismo puede ser paralizante. Después de todo, ¿cómo enfrentar a un monstruo tan grande? El objetivo de este pequeño manual es presentar algunos caminos de reflexión, recuperando contribuciones importantes de varixs autorxs sobre el tema, para quienes deseen profundizar su percepción de discriminaciones estructurales y asumir la responsabilidad de la transformación de la sociedad”. Con esta obra, Ribeiro ganó el Premio Jabuti en la categoría de ensayo. La autora conversará con Miriam Gomes el domingo 6 a las 19.30 (desde las 17 firmará autógrafos).

En la mesa de Futurock estarán los ejemplares de Lecturas feministas II: Constelaciones literarias, al cuidado de la escritora y periodista Gabriela Borrelli Azara. De sor Juana Inés de la Cruz a Norah Lange, y de Anna Ajmátova a Angélica Mendoza, pasando por Gabriela Massuh y Reina Roffé, el universo de lecturas conecta con debates y utopías del presente. “Reúne una serie de ensayos donde intento, más que pasar revista, unir a ciertas autoras alrededor de ciertos núcleos temáticos –dice Borrelli Azara–. Hay escritoras como Fina Warschaver y Rosa Wernikce que estuvieron fuera del canon, más que por su condición de mujeres, por sus posiciones políticas partidarias; escritoras lesbianas y otras latinoamericanas que pensaron los viajes. Quise internarme en temáticas que dialogan con ese corpus de pensamiento que llamamos feminismo”.

Fina Warschaver, una escritora fuera del canon

Godot publica un nuevo ensayo de la filósofa eslovena Renata Salecl, Humanovirus, donde indaga sobre el impacto social que generó la pandemia del Covid-19; la autora se enfoca en el modo en que las conductas humanas fueron alteradas por la propagación del virus. En el stand de Siglo XXI lxs visitantes a la FED se podrán tentar con Mareadas en la marea. Diario íntimo y alocado de una revolución feminista, testimonio programático de Cecilia Palmeiro y Fernanda Laguna; Capitalismo caníbal, de la teórica estadounidense Nancy Fraser, y La muerte de la naturaleza. Mujeres, ecología y Revolución Científica, clarividente ensayo que la estadounidense Carolyn Merchant publicó por primera vez en 1980. Cactus apuesta por la filósofa belga Vinciane Despret con Cuando el lobo viva con el cordero, donde la autora recupera historias de transformaciones “interespecies” que hacen a humanos y animales más interesantes y ricos, a través de intercambios de propiedades, competencias mutuas y movilización de voluntades. Hekht también publica un libro de Despret en coautoría con la científica belga Isabelle Stengers, Las que hacen historias. Ambas agrupan fragmentos de experiencias y saberes que la masculinidad desdeña para descubrir una técnica, una epistemología y un camino de reflexión antipatriarcal. Las autoras comparten la correspondencia con otras investigadoras (como Barbara Cassin, Mona Chollet y Benedikte Zitouni) para avanzar en un nuevo modelo de producción de conocimiento.

La filósofa eslovena Renata Salecl

La narrativa contemporánea estará bien representada por varios sellos locales. Rosa Iceberg llega a la FED con El magún, primera novela de Larisa Cumin; Blatt & Ríos, con La interlengua, de Monica Zwaig, que narra la divertida experiencia de una narradora que intenta aprender la cultura italiana, y Pundonor, monólogo de Andrea Garrote en el que una docente universitaria vuelve a dar clases después de un episodio en el que fue escrachada; Marciana, además del libro de aforismos de Ariana Harwicz El ruido de una época, lanza la elogiada novela de terror Carcoma, de la española Layla Martínez. De Chai Editora se podrán encontrar El vestido blanco, de Nathalie Léger, y Cartas a Gwen John, de Celia Paul, donde arte, vida y escritura se entrecruzan en forma dramática, y de Alto Pogo, Infierno, de Miss Bolivia. Interzona rescata una novela experimental de Luisa Valenzuela, El gato eficaz, que se publicó en la década de 1970 en México. De Margo Glantz, habrá novedades narrativas y epistolares (con Tamara Kamenszain) en El Cuenco de Plata y Eterna Cadencia, respectivamente. De Mardulce habrá que llevarse Barro, novela de Natalia Rodríguez Simón semifinalista del Premio Fundación Medifé Filba.

La poeta y editora Nurit Katzelan publicó su primera novela, Tanto, en Eterna Cadencia. “Narra la historia de una mujer que se instala por una temporada en el campo, que le sienta mal –dice la autora–. Surgió por la idea del exceso de paisaje, el exceso de silencio, un personaje que no sabe qué hacer con tanto verde, tanta belleza, tantos recuerdos. Como autora, no es que haya vivido la experiencia de la protagonista sino que utilicé libros para generar imágenes. Me interesaban esos libros decimonónicos sobre el paisaje donde hay un personaje que observa y me pregunté qué pasaba si yo usaba eso como fondo pero para hacerlo en un espacio reducido. Quería explorar cómo sería tener la actitud del observador naturalista pero en un lugar muy pequeño y muy anodino. Y ver qué pasaba al introducir elementos japoneses en la infinitud de la pampa”.

La escritora mexicana Margo Glantz

En poesía, Gog y Magog sorprende con la publicación de Desayuno en el regazo ordenado, de la poeta eslovena Sasha Vegri (1934-2010), conocida por su obra para niñxs y jóvenes. Con traducción y selección de Julia Sarachu, compone una obra original que refleja el reposicionamiento de la mujer en la sociedad en la década del 60 en el contexto de la consolidación del socialismo en Yugoslavia. Concreto suma a su catálogo Poemas somos que otros escribieron, de la editora chilena Julieta Marchant (que participa de la FED con los sellos Bisturí 10 y Cuadro de Tiza). También Caleta Olivia llega con novedades, como Las mejores amigas, poesía epistolar de Flor Monfort y Noe Vera; y las antologías Ruge el bosque. Volumen 1: Ecopoesía del Cono Sur y Pangea, con poemas del taller de Celeste Diéguez; habrá ejemplares del best seller de Silvina Giaganti, Tarda en apagarse, que va por su 12° edición. Tenemos las Máquinas tendrá en su stand el primer libro de poemas de Magalí Etchebarne, Cómo cocinar un lobo. Y el sello rosarino Baltasara, que ganó la convocatoria del programa “+300 km” de la FED, viaja rumbo a la Reina del Plata con nuevos libros: La mansa brutalidad del mundo, novela de Liliana Díaz Mindurry, y dos poemarios: Volúmenes reunidos bajo la luz, de Mariana Bolzán, y Luz de giro, de Alicia Salinas.