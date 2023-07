El Banco Central compró este miércoles 123 millones de dólares en el mercado de cambios, con lo que sumó la tercera rueda consecutiva con saldo positivo, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por 175 millones. Esta semana el equipo económico incrementó de 300 a 340 pesos el tipo de cambio preferencial para las economías regionales. El dólar blue volvió a dar un salto de 11 pesos y terminó en 547 pesos por unidad.

El equipo económico tiene listo los aspectos técnicos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la expectativa es que este jueves puedan hacerse los anuncios finales. Durante las últimas semanas la negociación con el organismo de crédito fue uno de los puntos que más rumores y especulación generó en el mercado, y dio espacio a la volatilidad del dólar ilegal.

Los operadores cambiarios estimaron que el Banco Central, más allá de las compras de dólares, realizó este miércoles ventas por 250 millones de yuanes, una cifra equivalente a alrededor de 35 millones de dólares. El uso de yuanes es una de las claves del equipo económico para evitar impactos mayores en el nivel de las reservas y se podrían usar incluso para hacer desembolsos al FMI durante la última semana de julio.

En lo referido a los distintos tipos de cambio, el dólar minorista cerró a 285,19 pesos, con una suba de 54 centavos respecto de la jornada previa. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,1 por ciento, a 541,25 pesos; mientras que el MEP avanzó 2,3 por ciento, a 506,85 pesos, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un aumento de 90 centavos respecto al cierre previo, en 272,50 pesos. En tanto, el dólar solidario y dólar tarjeta -que cuentan con una alícuota 30 por ciento de impuesto PAÍS y de 45 por ciento de percepción de ganancias- se ubicaron en 499,08 pesos, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25 por ciento-, se ubicó en 570,38.

El volumen operado en el segmento de contado fue de 400 millones de dólares, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por 61 millones de dólares y en el mercado de futuros de Rosario por el equivalente a 709 millones de dólares.

En el plano de los activos bursátiles, hubo un retroceso de 0,1 por ciento en el promedio de las acciones de la bolsa porteña, mientras que los bonos soberanos en moneda extranjera bajaron hasta 5 por ciento. Sin embargo, los precios de los títulos públicos vienen de una racha de fuerte incremento, que elevó la paridad del 20 a más del 30 por ciento, al tiempo que permitió bajar el nivel de riesgo país por debajo de las 2000 unidades.

A nivel internacional, se destacó la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de subir 25 puntos básicos la tasa de interés de referencia, lo cual la ubicó en un rango de entre 5,25 y 5,50 por ciento. Se trata del nivel más alto en los últimos 22 años. "La creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se ha mantenido baja; pero la inflación sigue elevada", dijeron las autoridades de la Reserva Federal.

El presidente del organismo Jerome Powell dijo que "el peor resultado para todos, por supuesto, sería no lidiar con la inflación ahora; cualesquiera que sean los costos sociales a corto plazo de controlar la inflación, los costos sociales a largo plazo de no hacerlo son mayores y el registro histórico es muy claro al respecto". "Si atraviesa un período en el que las expectativas de inflación no están ancladas (y) es volátil, interfiere con la vida de las personas y la actividad económica; eso es lo que realmente debemos evitar y evitaremos", agregó.