La Corte parece encaminada a una sola decisión: solo impugnar a candidatos peronistas. Eso parece traslucirse luego de volver a rechazar los recursos extraordinarios para que revea la candidatura de Jorge Macri para jefe de Gobierno porteño. Los magistrados insistieron en que están todavía están de vacaciones y el caso aún sigue en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Eso sí, para las PASO resta, apenas, diecisiete días.

Al elegido por el PRO para reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta le machacan que no cumple con lo ordenado por la Carta Magna de la Ciudad, ya que no es oriundo de CABA (nació en Tandil) o tener residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección, siendo Macri intendente de Vicente López desde 2011. El Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) no se metió en la discusión de fondo y le dieron luz verde al precandidato por un tecnicismo: para ellos la ley no dice que los cinco años que demanda deben ser “inmediatamente anteriores". Macri (p) argumenta haber vivido allí entre 1987 y 2006.

Tras la decisión del tribunal porteño, Nito Artaza (uno de los dirigentes que impungó a Macri) apeló el fallo y los magistrados respondieron les dio un plazo de 10 días para que las partes den sus argumentos. Esto finalizaría en la semana entrante. Y para la Corte, en tanto, solo podría tomar el caso después del fallo del TSJ sobre el amparo. De esta manera, parece díficil que resuelvan la cuestión antes de la fecha las PASO, el 13 de enero.

“Por supuesto que iré en un recurso a la Corte Suprema de Justicia, porque quiero seguir hasta el final, porque tengo razón y porque no se pueden usar reglas diferentes para que nos presentemos a una misma contienda electoral. Voy a llegar hasta el final porque, de esa manera, logro incomodar a un Poder Judicial que cada vez que tiene que responder se muestra como lo que es: un Poder Judicial que depende políticamente de la facción política que gobierna la Ciudad hace 16 años”, expresó ante este diario Vanina Biasi, otra de las dirigentes que presentó la impugnación contra uno de los integrantes del clan Macri.



TSJ, vestido de amarillo

En el TSJ, el macrismo tiene una mayoría automática encarnada por Weinberg de Roca, Otamendi y de Langhe. Weinberg de Roca, compañera de gimnasio de Mauricio Macri, fue su elección para la Procuración después de que su gobierno forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó. La jueza también integró la comisión de expertos que designó Alberto Fernández para proponer una reforma del Poder Judicial, que quedó trunca.

Otamendi se incorporó al TSJ durante la última etapa del gobierno de Cambiemos. Antes, había sido el número dos de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según el diario La Nación, Otamendi fue parte de la “mesa judicial” del macrismo.





