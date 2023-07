Es verdad que desde que Lionel Messi firmó contrato con el Inter de Miami, la locura por ver a "La Pulga" ya se apoderó de los habitantes de esa ciudad, y que comenzaron a venderse como pan caliente camisetas de dicho club y todo tipo de merchandising con Lio.

Pero lo que no es cierto es que se creó en tiempo récord una cadena de ópticas y de venta de anteojos llamada “¿Qué mirás, bobo?”.

Es completamente cierto que, a partir de la llegada de Lío Messi a la patria chica de Ricardo Fort, la firma internacional de hoteles, restaurantes y casinos “Hard Rock Café” sacó un sándwich con su nombre (el de Messi, no el de Fort). Lo que es una burda mentira es el anuncio de pequeños y grandes empresarios afirmando que pronto saldrán al mercado las hamburguesas Mc Pulga, los choripanes “Chori Lío”, las “Messilunas” de Atalaya Miami, y la línea de fragancias PerfuMessi Nro. 10 y Antonella Femme Nro. 5.

Es verídica la información que afirma que Leo cobrará por jugar en el club de Miami cerca de 150 millones por un acuerdo de dos años y medio, que firmó un contrato millonario de por vida con la marca Adidas y que además acordó con el organismo de turismo de Arabia Saudita un contrato de 25 millones anuales para promover turísticamente el país asiático.

Lo que es totalmente falso, y por tanto una auténtica fake new, aquella que dice que Messi también firmó un contrato con la empresa Disney para grabar la precuela de la película “El Rey León” (“The Lion King”) llamada “El Rey Lionel” (The King Lío), y que cuenta la historia de un pequeño león futbolista rosarino llamado Lionel, que termina siendo el futuro rey del fútbol. Ambientada en el desierto de Qatar, Lionel idolatra a su padre, el rey Diego y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro futbolista.

El francés y antiguo heredero al trono Mbappé, tiene sus propios planes. Con la ayuda de sus amigos de la Scaloneta, Lionel intentará obtener su lugar en el trono.

Y la última verdad de esta semana. Es cierto que la política norteamericana siempre apuntó a los países del Tercer Mundo. Con misiles. A pesar de ello es totalmente falsa la noticia de que el diputado Smith del Estado de Florida, perteneciente al Partido Republicano presentó un proyecto de ley para crear la nueva línea de misiles nucleares: el Messil Star 10, con la imagen del nuevo ídolo de Miami y del Estado de Florida todo.

Evidentemente, lo comprobamos diariamente, la vida es una larga cadena de mentiras disfrazadas de verdades y algunas pocas verdades que parecen mentira.