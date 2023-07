La decisión de la municipalidad de Bariloche de reubicar el monumento a Julio Argentino Roca desató la cólera del ala dura de la oposición, muchos de cuyos dirigentes pusieron el grito en el cielo y se embarcaron en una suerte de reivindicación histórica del jefe militar de la campaña del desierto. “Ignorante”, “burro”, “zurdo negador” y “viejo montonero” fueron algunos de los halagos que recibió en las últimas 48 horas el intendente, Gustavo Genusso, por mandar a trasladar la estatua desde el pedestal de piedra donde está montada, en el epicentro de la plaza "Expedicionarios al desierto", hacia otro sector del Centro Cívico de esa ciudad, donde convivirá con otras figuras homenajeadas como Juan Manuel de Rosas. Genusso –que pertenece a Juntos Somos Río Negro y que dejará su cargo el 10 de diciembre– intentó explicar que la idea no es otra que preservar la obra del vandalismo que sufre cotidianamente, pero no alcanzó para calmar la tirria contra él. Miguel Ángel Pichetto, José Luis Espert, Sabrina Ajmechet, Ricardo López Murphy, Javier Milei y hasta Franco Rinaldi, entre otros, coincidieron en reprobar lo que consideraron una ofensa contra su sistema de ideas. Mauricio Macri retwitteó una columna de opinión titulada “Con Roca, no” escrita por su exembajador en Israel, Mariano Caucino. El diputado nacional Alejandro Finocchiaro, por su parte, presentó un proyecto en declaración en el que expresa su “más enérgico repudio”.

Maten al mensajero

“No estamos discutiendo a Roca. Estamos discutiendo lo que significa que esté en el medio de la plaza, por los problemas que genera, nada más”, intentó explicar Genusso, quien además denunció que recibió amenazas de muerte. La reubicación ya había sido planteada en el Concejo Deliberante local por un grupo de especialistas en historia y urbanismo, con el argumento de que “altera la armonía simbólica y genera conflictos sociales y políticos que antes no existían”. A su alrededor hubo en los últimos años desde un desfile de ultraderechistas disfrazados del Ku Klux Klan hasta quienes lo tapan con lonas negras. Las vandalizaciones con aerosol son permanentes, las mismas que sufren también los pañuelos de las madres dibujados en la plaza, que según el intendente serán trasladados a un memorial, lo que generó la protesta de organismos de derechos humanos. El presidente del Instituto Nacional Rocaniano, Nicolás Suárez Colman, adelantó que presentará un amparo para evitar que entre en vigencia la resolución municipal.

Pero la decisión de Genusso –avalada por el dictamen de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos– generó una ola de acusaciones de parte de prácticamente todo el espectro de la derecha, que aprovechó para colar la reivindicación cultural del último presidente del siglo XIX y primero del siglo XX en medio de la campaña. La nota la dió el tono de la reacción: ninguno se ahorró alguno de los términos del catálogo de adjetivos violentos e insultos con que suelen plantearse en ese tipo de debates:

“Es la representación gráfica de esta Argentina decadente que tenemos hace cien años”, posteó en Twitter el candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei. “En nuestra Argentina vamos a enarbolar orgullosos los símbolos de aquellos que hicieron grande este país”, agregó. “¿En qué cabeza de zurdo negador puede entrar que saquen la estatua de quien ganó la Patagonia para Argentina?”, se preguntó su compañera de fórmula, la negacionista Victoria Villarruel . “¡Los próceres en las estatuas, los delincuentes a la cárcel!”, remató.

"Son grupos que están dirigidos por viejos montoneros, que ocupan campos y terrenos. Esto es demoler la figura nacional porque fue una figura importante en la historia", opinó Miguel Ángel Pichetto . "Los historiadores kirchneristas están todos borrados, hablan pavadas con historias Billiken", agregó.

Roca, un "prócer"

Otro que apeló a un retweet fue el expresidente Mauricio Macri, quien compartió una columna publicada en Infobae por su exembajador en Israel, Mariano Caucino. La nota, entre otros halagos, dice que Roca “fue el mejor presidente de la Historia argentina”. Agrega que “le debemos la mitad de nuestro territorio” y que la campaña del desierto “constituye el mayor acto de afirmación soberana de la Argentina después de las guerras de Independencia”.

Igual de enfático, el diputado Finocchiaro describió su propia admiración al último presidente del siglo XIX y el primero del siglo XX. “Roca fue progresista”, le dijo a Página/12. “Creó el registro civil, para empezar. Así le dió al Estado una facultad que le sacó a la iglesia católica, lo que además permitió que creyentes de otros cultos o aún ateos se puedan registrar. Pero además impulsó la ley 1420 de educación laica gratuita y obligatoria, que además creó concepto de argentina y de argentinidad, que resultó clave en medio de la segunda gran oleada de inmigración para que todos sepan qué suelo estaban pisando. Para dictar esa ley rompió con el Vaticano, le renunció medio gabinete, ¿que es eso si no es ser progresista?”, se explayó.

–-¿Qué opinión le merece lo que genera el monumento para los pueblos originarios, que consideran a Roca un genocida?-- le preguntó este diario.

–-En ese sentido hay un anacronismo histórico, porque a los personajes de nuestra historia hay que analizarlos por su contexto. Algunos historiadores, como Felipe Pigna, cometen ese error, que es juzgar a los actores del pasado con los valores del siglo XX o XXI. Cuando se hizo la campaña del desierto no existía la concepción de genocidio, muchísimo menos existía el delito de genocidio. No deberían enojarse tampoco los organismos de derechos humanos, no podemos estar en contra de alguien que fue dos veces presidente de nuestro país. Te puede gustar más o menos, pero fue parte de la historia. Desde 1853 somos todos argentinos, los mapuches también.

“Roca merece un lugar central, eso de que la van a reubicar no es válido, va a estar en un lugar donde no se va lo a ver. Es un tema simbólico, político”, cerró el diputado sobre las razones de su proyecto de repudio.