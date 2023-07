El próximo martes 1 de agosto, la artista plástica Marina Olmi presentará en la Sala Caras y Caretas 2037 (Sarmiento 2037, CABA) su último libro, El amor vence (Editorial Octubre, 2023), en el que la autora hace un repaso por su obra pictórica a través de capítulos temáticos.



En diálogo este jueves con AM750, Olmi contó que el libro tuvo su origen durante la pandemia. "Fue un proceso mucho más interesante de lo que yo me imaginé, porque me tuve que comprometer, sentarme, escribir y reescribir y pensar con mucha honestidad qué es lo que estaba contando que me representara y que fuera verdad", reveló.



"En El amor vence hay dos o tres etapas de mi obra pictórica y muestro cuadros de diferentes épocas. Todos son atrevesados por mis experiencias, por lo que me estaba pasando y desde dónde abordé los temas. Es un libro que es un poco mi historia de vida y de mi compromiso político y lo que significa para mí ese compromiso", agregó, en diálogo con Aquí, allá y en todas partes.



En esa línea, Olmi se refirió a su militancia peronista: "Cuando una se involucra en algo así es porque es mi naturaleza ser así, siempre voy a estar tratando de involucrarme con el resto y ser parte y ayudar", señaló.

Por último, la también música y performer recordó el momento en que llegó a su vida la figura de Eva Duarte de Perón, una referencia constante en su obra. "Cuando de chiquita en mi casa leí La razón de mi vida me sentí identificada con muchas frases, por ejemplo eso de que 'el amor es lo único que transforma', son cosas que me marcaron mucho y conecté con eso", concluyó.