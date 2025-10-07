Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado, fue hallada asesinada este martes. Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe en las inmediaciones de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla.

La víctima del crimen había sido vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre. No trascendieron los detalles de qué había ocurrido horas antes de advertirse su paradero.

La familia había realizado la denuncia policial el sábado cuando notó la ausencia de la joven. El domingo, en tanto, se encontró su auto abandonado y con las llaves puestas, lo que incrementó la preocupación y aceleró las investigaciones. Este martes se realizaron rastrillajes por la zona rural donde se encontró el vehículo.

Del operativo del rastrillaje y búsqueda participaron "entre 700 y 800 metros lineales de jurisdicción rural”, según había precisado a diario UNO el jefe de la Departamental Rosario del Tala, Pedro Silva. Además participaban entre 60 y 70 personas, incluyendo perros entrenados, drones, y equipos técnicos e investigadores especializados.

El comisario aclaró que el rastrillaje se llevaba a cabo en un camino vecinal conocido como "Los Zorrinos", paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde el domingo a la madrugada se halló el auto Corsa Classic de Mendieta sin indicios de forcejeos.

En el marco de la investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La causa se encuentra caratulada como "averiguación de paradero". En el caso trabajan los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.

Noticia en desarrollo...