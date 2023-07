Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, se enfrentó con manifestantes que pedían la liberación de Emerenciano Sena y la Policía debió intervenir. Sucedió en la mañana de este viernes frente a la fiscalía de Resistencia, Chaco, cuando cerca de 30 personas solicitaron la liberación del dirigente social y de Fabiana González.

En el pedido de los manifestantes no se escucharon los nombres de César Sena y Marcela Acuña. Justo cuando sucedía la protesta, con banderas y carteles a favor de Emerenciano, Romero iba hasta la fiscalía junto a su abogado Juan Arregin para denunciar al dirigente por incitación a cometer delitos.

Al grito de "¡Libertad, libertad!" la agrupación se concentró en la fiscalía y fue en ese momento cuando la mamá de Cecilia les respondió: "No les tengo miedo. Qué más me pueden hacer, si me mataron a mi hija".



El tenso cruce duró al menos 15 minutos y la policía debió intervenir para que no hubiera disturbios.

La marcha se relaciona con el pedido del propio Emerenciano que instó a los militantes a que refuercen la visibilización de su inocencia a días de que se den a conocer los argumentos de oposición de las prisiones preventivas impuestas por el Equipo Fiscal.

Después de la protesta. Romero confirmó que la semana que viene, ante nuevas movilizaciones a favor de Emerenciano, "estará en la calle para oponerse al reclamo".