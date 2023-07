Sergio Massa se consolida, mantiene el voto duro de Cristina y suma el de peronistas moderados. Junto a Juan Grabois redondearían, algo más o algo menos, de los 30 puntos de voto. La interna de Juntos por el Cambio (JxC) es feroz. Para los consultores, Patricia Bullrich tiene una ventaja sobre Horacio Rodríguez Larreta, pero el jefe de Gobierno porteño tiene mayor estructura y más voto moderado, que puede aparecer sobre el final. Javier Milei está por debajo de los 20 puntos y ahora se mantiene estable en ese nivel. Ese es el diagnóstico de casi todos los consultores, aunque al mismo tiempo son muy cautos. Sucede que no es fácil acceder a los ciudadanos más moderados, menos politizados, los que no contestan las encuestas. Esa franja le podría sumar votos a Larreta y también a Massa en la recta final.

Página/12 le formuló tres preguntas clave a los consultores. Como se podrá ver, no hay discrepancias enormes en la mirada que tienen sobre la elección del 13 de agosto.

1.- ¿Cuál es la perspectiva del voto a Massa y a Grabois?

Roberto Bacman, titular del CEOP: “Con la fotografía de hoy, Massa es el candidato más votado en toda la PASO. Pero su principal desafío es que es ministro de Economía y candidato, por lo cual en esta semana tuvo una noticia buena, el acuerdo con el FMI, y una mala, la presión sobre el dólar. Ahí están sus riesgos. La interna con Grabois es apacible y diría que son hasta candidatos complementarios. Massa necesita contener al típico votante de Cristina y no olvidarse del peronista clásico, que es más moderado. Todo parece indicar que lo está logrando”.

“Sergio Massa redondea cerca de 30 puntos, con Juan Grabois en 5 o 6 puntos --afirma Raúl Timerman, de Grupo de Opinión--. Massa va a pelear el primer lugar, tal vez con Patricia Bullrich. Está claro que baila el baile más difícil: tiene que mantener el barco de la economía a flote, que ya es bastante complicado, arreglar con el FMI, que es el tema más duro, y donde no tiene el apoyo total de Unión por la Patria (UP). Al sector kirchnerista y al camporismo le gustaría que todo se solucione, pero sin dar apoyo al acuerdo con el FM. Es una visión muy volcada a lo ideológico y muy poco práctica. Es decir que tiene todo el frente interno dentro de su partido y todo el frente externo fuera de su coalición”.

Hugo Haime, de Haime y Asociados, analiza que “el voto del oficialismo se mantiene en los niveles esperados. Y ha crecido desde el anuncio de la fórmula. Todo se da en un contexto en el cual el electorado está muy frío, muy apático, muy fuera de la campaña. Es en los últimos diez días donde hay que esperar movimientos”.

“Lo más valorado en Massa es la ejecutividad -sostiene Analía del Franco, de Del Franco Consultores-. En lo que tiene que ver con el voto duro kirchnerista, el electorado acepta al candidato como Cristina lo definió: la persona que viene a sacar las papas del fuego. La dupla con Rossi funciona porque contiene el sentimiento más peronista. Grabois es un candidato que despierta pasión, pero con los días la fórmula Massa-Rossi fue enfriando los cuestionamientos. Todo indica que UP estará en el 30 por ciento, aunque hay que ver en los últimos días”.

Artemio López de Equis opina que “Massa tiene una gran propiedad. Recepta la totalidad del voto de Cristina y agrega penetración en distritos adversos al kirchnerismo tradicional, el interior bonaerense, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, por citar los cuatro distritos que sumados equivalen al 35 por ciento del padrón nacional. Estas propiedades combinadas le dan gran competitividad en un escenario nacional que se advierte muy parejo entre las dos grandes coaliciones”.

“La fórmula Massa/Rossi logró su primer objetivo --sostiene Santiago Giorgetta de Proyección--, retener a un amplio sector del oficialismo y se encamina a ser la más votada en esta elección PASO. Por lo que vemos en nuestros estudios logrará contener la totalidad de los votos de Grabois de cara a las elecciones generales de octubre”.

Facundo Nejamkis, de Opina Argentina, afirma que “la candidatura de Massa, sumada a la candidatura de Grabois, van a sacar el máximo rendimiento posible de los votos que puede tener el peronismo. La situación no es sencilla: un presidente que no puede reelegir porque no tiene consenso y una situación económica que tiene complejidades. UP consolida su tercio y no vemos fuga de votos. Dentro de la alianza, Massa tiene una ventaja abrumadora, pero Grabois parece contener entre 4 o 5 puntos de votantes que no se sienten representados por Massa”.

Como se ve, no hay demasiadas diferencias entre los consultores. Todos creen que la fórmula Massa-Rossi arrancó bien, que contiene al votante peronista y se presenta competitiva, algo que no se diagnosticaba hace un mes.

2.- ¿Cómo ve la PASO de Juntos por el Cambio?

Haime: “A pesar de que las mediciones marcan que Patricia está al frente, los candidatos a gobernador y diputados de Larreta podrían equilibrar la interna. Dependerá del ahínco de esos dirigentes para militar el voto de Larreta”.

Bacman: “En una interna durísima que puede decantar en consecuencias electorales, Bullrich y Larreta no se sacan ventajas definitivas. Al respecto, es posible estimar que hasta el momento, y cuando faltan dos semanas para las PASO, el resultado es aun incierto: aunque la ventaja es a favor de Patricia, se mantiene en zona de empate técnico. Esta última trajo a la memoria el 2001 utilizando términos malditos como el blindaje y habló de volver a recurrir al FMI. No parecen buenas ideas”.

Timerman: “Cuando uno hace las encuestas telefónicas automáticas o por sistema informático, gana por mucho Bullrich. Cuando la hace con encuestador o presencial, esa diferencia se achica. Es difícil pensar que Horacio pierda teniendo en cuenta que tiene una diferencia muy favorable en los recursos económicos. Y la interna es muy dura porque tanto Patricia como Horacio piensan que el que gana es el próximo presidente. Cosa que no está demasiado clara en este momento”.

Nejamkis: “Escenario de paridad. Vemos a Juntos por el Cambio consolidado en su tercio, alrededor de 30 puntos y vemos una paridad entre Larreta y Bullrich. Si bien en términos discursivos Bullrich parece tener una mayor presencia, cuando uno usa mediciones de tipo presencial domiciliaria, las diferencias esas se terminan. No es efectivo para Bullrich aparecer como un personaje tan duro. La encierra en la cuestión de los piquetes. Hay franjas de JxC que tienen en agenda otros problemas, en especial los económicos”.

Del Franco: “En nuestra última encuesta sobre éste tema, hace tres semanas, Bullrich aventajaba a Larreta por cinco puntos. Pero veo mejor y más intensa la campaña de Larreta. Se sumó con otro perfil Gerardo Morales y eso fortaleció la presencia en el interior. Larreta aparecía demasiado como candidato de CABA”.

Giorgetta: “Interna feroz que escaló en niveles insospechados. Bullrich trabajó con éxito una campaña de polarización extrema en la que no solo se dedicó a profundizar la grieta con el oficialismo, sino que también atacó a su rival casi con la misma fuerza. Mientras que la campaña de Larreta pareciera que fue pensada para disputar las elecciones generales con el oficialismo, subestimando las PASO. Ese error táctico le costará seguramente a HRL la interna, ya que vemos a Bullrich imponiéndose a Larreta por un margen difícil de descontar a tan solo 14 días de la elección”.

3.- ¿Baja la intención de voto a Javier Milei?



Bacman: “El candidato libertario ya no representa potencialmente a un tercio del electorado y se ubica en el eje del 19 por ciento. Mientras tanto, la mayor parte de la pérdida de alrededor de 5/6 puntos porcentuales de Javier Milei (especialmente en este último mes), está migrando a Bullrich, lo que hace que mejoren sus posibilidades en su dura interna con Larreta”.

Timerman: “Milei tenía 27 o 28 puntos y ahora está en 20 o 21. Tal vez baje más por el voto útil a Bullrich. Intuitivamente diría que Milei estará por debajo de los 17 puntos”.

Haime: “Milei viene disminuyendo en su caudal electoral ya habíamos anticipado que tenía poco territorio, poca dirigencia trabajando por su voto. Ahora se suma que en las últimas semanas viene cayendo en las encuestas”.

Giorgetta: “Vemos a Javier Milei estabilizado en torno al 18 por ciento de intención de voto, si bien según nuestros estudios su pico fue de 23 por ciento. En los últimos meses, luego de una leve caída, se estabilizó tanto en su imagen como en su intención de voto”.

Del Franco: “Nosotros nunca lo tuvimos muy alto. Su electorado son menores de 30 años y varones. Compite, sin dudas, con Bullrich. Es muy complicada la ingeniería electoral de él, porque en muchísimos lugares no tiene candidatos. Es una incógnita de la elección”.

Artemio López: “Milei se mantiene en torno a los 18 puntos nacionales según el último estudio de Proyección Consultores. Desde ya que jamás llegó a 30 por ciento como muchos estimaron. Es incorrecto hablar de caída sino de permanencia a nivel nacional y con muchas asimetrías en su intención de voto según se acerque o aleje del AMBA o la Pampa Húmeda, distritos donde electoralmente responde mejor”.

Nejamkis: “El tercio de Javier Milei, que ha descendido a alrededor de 20 puntos en las últimas mediciones que hemos realizado nosotros, específicamente 22 puntos, pero la realidad es que llegó a tocar un piso de 27 puntos y hoy parece haberse desinflado. Por supuesto que en política todo es posible, pero no hay que descartar que pueda caerse por debajo de los 20 puntos y terminar siendo una tercera fuerza muy significativa para ir por primera vez a una elección, pero muy lejos de las expectativas que en algún momento circularon respecto de que podía ser uno de los dos candidatos que ingresen al ballotage”.

El análisis parece unánime. Milei se ubica alrededor del 20 por ciento en la intención de voto. Dejó de estar en el centro de la escena y es muy probable que lo termine desinflando aún más el voto útil. Tal vez no en las PASO, sino en la general de octubre.