El candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, denunció una "campaña del miedo" puesta en marcha para desprestigiar a su formación de cara a la segunda vuelta de las elecciones guatemaltecas, previstas para el 20 de agosto.



"Lo que pasa es que para el 25 de junio se dieron cuenta de que Semilla había llegado a la segunda vuelta. Entraron en pánico porque se dieron cuenta que había llegado una opción sobre la que no tenían ninguna capacidad de control", afirmó el dirigente en una conferencia de prensa brindada la noche del viernes.



"Recurrieron a lo único que les queda, que es inventar mentiras, circular mentiras, campañas de desinformación", para hacer creer que el partido defiende "el aborto, el matrimonio igualitario o que busca prohibir la libertad de culto, despojo a la propiedad privada o implantar el comunismo". Y argumentó: "Así la gente escucha lo que se dice y empiezan a tener miedo. Lo único que les queda es recurrir a la campaña del miedo, tratar de que la gente no vote por Semilla por el miedo". En ese sentido, Arévalo rechazó estas afirmaciones. "Vamos a repetirlo muy claramente: no, no somos comunistas, respetamos la propiedad privada, queremos un país responsable y una economía de la competencia".

El camino a la segunda vuelta

En las elecciones de junio pasado, Arévalo recibió el 11,77%, mientras que la ex primera dama Sandra Torres -exesposa del exmandatario Álvaro Colom- del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), obtuvo el 15,86%. Distintas fuerzas hicieron una presentación judicial para desconocer los resultados y hacedos semanas un juez ordenó suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla por un supuesto caso de falsificación de fichas de afiliados. La acusación la había hecho Fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por obstruir investigaciones en casos de corrupción. La suspensión de Semilla fue criticada por la ONU, la Unión Europea y elgobierno de Estados Unidos. Luego la Corte Constitucional de Guatemala ratificó la presencia de Arévalo en el ballotage.

"Estamos en la contienda electoral. Nosotros seguimos adelante y no nos vamos a dejar distraer por estos actos ilegales, por parte de este grupo corrupto", expresó Arévalo al respecto, en una conferencia de prensa en el centro de la Ciudad de Guatemala. "De acuerdo al artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión. De manera que eso no es posible", dijo el candidato antes de que se conociera la ratificación de la Corte constitucional.

Debido a estas tensiones, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que llegará el lunes a Guatemala para monitorear el proceso electoral.



La semana pasada, el Tribunal Suerior Electoral presentó un recurso judicial en el que solicitaba a las instituciones del Estado garantías para la realización de la segunda vuelta, luego de que se realizara el segundo allanamiento a su sede para detener a la presidenta del cuerpo, Irma Palencia, y otra requisa al Movimiento Semilla.