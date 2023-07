Nació en Nogoyá, Entre Ríos, hace 34 años y nunca se imaginó todo lo que iba a conseguir gracias al deporte. En Argentina comenzó su carrera en Boca y en 2014 emigró a Brasil. Tuvo experiencias en China, donde fue goleadora del torneo, en el Napoli de Italia y en el Olympique de Francia donde salió campeona de la Champions League. Alejada de la Selección por decisión propia habló del desempeño de Argentina en el Mundial, de cómo ve el fútbol en el país y de sus diferencias con el cuerpo técnico actual.

-¿Cómo viste a la Selección hasta ahora?

-Pienso que podríamos estar aún mejor si hiciéramos amistosos con equipos más duros como hace Brasil. Todavía estamos un poco lejos de los demás países. Ningún partido es fácil y con Sudáfrica lo revirtieron muy bien. Las sudafricanas técnicamente no son tan buenas pero el problema es la velocidad, así que feliz por ellas, tengo muchas compañeras y amigas en la Selección.

-¿Cómo ves a la Argentina para el partido con Suecia?

-Va a ser difícil, confío en las chicas pero va a ser difícil y más dependiendo de otros resultados, pero habrá que lucharla hasta el final y el fútbol es fútbol pero tanto física como técnicamente Suecia es diferente. Argentina tiene jugadoras con técnica increíble, pero hay que saber aprovecharlas.

-¿Por qué no estás en la Selección?

-Viví toda la etapa desde el Sub 20 hasta la Copa América del año pasado y decidí que no iba a jugar más en la Selección, se lo comuniqué al técnico (Germán Portanova) porque hay muchas cosas que me incomodan ahí adentro y no cambiaron. Fue una decisión que a futuro puede cambiar, pero si no cambian las cosas no.

-¿Qué cosas deberían cambiar?

-Me duele que Agustina Barroso no esté. Es normal tener roces y diferentes pensamientos pero estaría bueno que se pueda separar lo personal de lo profesional. Pasaron cosas pero no me parece que hayan sido para dejarla afuera, han pasado cosas peores y no pasó nada. Nosotras hacemos todo para llegar a la Selección, representar a tu país es lo más lindo. Tampoco entiendo que Yamila Rodríguez no juegue como titular. Las chicas son increíbles, me siento orgullosa de ellas y podrían llegar más lejos. Ojalá que puedan porque lo merecen. Las herramientas están pero tienen que saber cómo manejarlas.

-¿Cuándo decidiste alejarte del equipo?

-Esperé a que terminara la Copa América, no lo iba a hacer antes porque pienso mucho en las personas, las chicas más cercanas sabían de la decisión pero me decían que no lo haga. Era algo que ya me estaba haciendo mal y sentí que no tenía nada más para aportar. Jugar en la Selección es un placer pero decidí que no quería ser parte de esto. Le dije al entrenador todo lo que pensaba antes de irme, sin faltar respeto obviamente, le deseo lo mejor pero no podía brindarle más nada la Selección.

-¿Pensás que algún día podrías volver?

-Hoy no estoy, pero el día de mañana quizás volvería. Me gusta estar en un lugar donde yo pueda brindar mi fútbol, trabajar mucho y también ayudar y yo sentí que en la Selección no podía hacerlo. Tenés que tratar a todos los atletas por igual y la última vez yo me senté con el entrenador y la capitana para charlar sobre lo que estaba pasando. Estoy bien como estoy, pensé que la iba a pasar mal cuando comenzaba el Mundial pero me siento feliz y tranquila.

En la previa del partido con Sudáfrica, Yamila Rodríguez recibió agresiones en las redes sociales por algunos tuits del pasado en contra de Lionel Messi y por su fanatismo por Cristiano Ronaldo. Sobre esto Jaimes también opinó: “A veces hay que pensar y medirse con lo que uno dice, pero a ella le puede gustar quien quiera, Cristiano Ronaldo, Maradona o quien sea. A veces las personas juzgan y lastiman con las palabras, pero yo pienso que las personas que hablan son las que tienen sueños frustrados que no consiguieron llegar o les gustaría estar donde ella está, y lo que hacen es intentar disminuir a la persona de la peor forma, haciéndola sentir mal”.

-¿En qué momento está el fútbol femenino en el país?

-Cambió mucho pero todavía estamos lejos. Brasil fue con mayor anticipación y llevó tres jugadoras más por si alguna se lesionaba y así ya estaban adaptadas al cambio de horario y de hecho pasó. La única forma de crecer es jugar con Selecciones grandes, aunque nos ganen pero para entrenarnos en base a eso, no sirve tener fecha FIFA y desaprovecharla. Nosotras herramientas tenemos, las jugadoras son personas que se dedican e intentan brindarle a la Selección lo mejor que tienen, pero podrían brindarle cosas mejores que ellas para que estén más cómodas.

-Jugaste en Francia, China, Brasil, Italia ¿Qué destacarías de cada lugar?

-Cuando dije que me iba para China todos me preguntaron qué iba a hacer ahí. Fue el país que más amé, fui campeona y goleadora del campeonato. Me gustó que ellas son muy obedientes, respetan lo que el técnico dice y no se quejan. En Francia fui al mejor equipo del mundo, ganamos los 3 campeonatos. Quién se iba a imaginar más desde donde yo salí que iba a llegar a eso, aunque lo que no me gustó tanto fue que ellas son mas frías. En Italia son totalmente diferentes las chicas, es un lugar donde me gustó vivir y volvería, y en Brasil amé vivir en Santos, Río me gusta pero es más peligroso.

La delantera también se expresó sobre la obligatoriedad que impuso la CONMEBOL de que los equipos masculinos para poder participar de la Copa Libertadores sí o sí deberán tener equipo femenino: ”En la Libertadores masculina pusieron la obligación de tener club femenino, pero en un club de Brasil pasó que llegaba el dinero de la FIFA y no se lo daban a las chicas. Entonces no tienen que tener por obligación fútbol femenino sino que tienen que cuidar al atleta. En Santos por ejemplo, tenían un convenio con la facultad, entonces los clubes podían tener a las universidades como sponsor, y le daban becas a las jugadoras para que pudieran estudiar mientras jugaban.

-¿Qué fue lo mejor que te dio el fútbol?

-Soy una persona que cree en Dios, me hizo acercarme más a él y más viviendo en Brasil. El fútbol me dio oportunidades de recorrer el mundo, vengo de familia humilde y nunca en mi vida hubiera podido ni salir de Entre Ríos a Buenos Aires, conocí el mundo también gracias a la Selección.