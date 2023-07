A partir de hoy se reanuda el uso del Boleto Educativo Gratuito (BEG) en la provincia con la particularidad de que en el Transporte Urbano de Rosario solo funcionará con la Tarjeta SUBE. De un total de casi 125 mil rosarinos y rosarinas que cuentan con el beneficio, el 65% completó el traspaso y podrá utilizar el beneficio sin inconvenientes. En el caso del 35% restante que todavía no realizó el trámite para pasar el BEG a la SUBE, no podrán contar con los dos pasajes gratuitos diarios hasta tanto no completen el traspaso. Desde el gobierno provincial aclararon que no hay una fecha límite para hacerlo y se podrá realizar en cualquier momento mediante tres simples pasos. Misma situación ocurre con el medio boleto estudiantil de la Municipalidad, que solo funcionará con la SUBE.

Finalizado el receso invernal, el programa del gobierno provincial que beneficia a más de 315 mil usuarios en Santa Fe, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares, vuelve a funcionar. Si bien para las líneas interurbanas el sistema se venía utilizando sin inconvenientes con la Tarjeta SUBE, en Rosario el beneficio estaba asociado inicialmente con la tarjeta Movi para las líneas urbanas. Con el desembarco del plástico nacional en la ciudad, se inició un proceso para que todos los beneficiarios rosarinos que hicieron el trámite por primera vez del BEG y aquellos que lo renovaron para este año, puedan utilizarlo solamente en la SUBE. Por eso, desde hoy el beneficio solo funcionará con esa tarjeta nacional, quedando inhabilitado en las Movi que ya lo tenían registrado.

De acuerdo a los datos brindados a Rosario/12 por Juan Rober Benegui, director del programa Boleto Educativo Gratuito, del total de 124.491 beneficiarios que lo utilizan en el Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario, el 65% completó exitosamente el traspaso y podrá utilizarlo sin inconvenientes en los colectivos rosarinos a partir de hoy. Por el contrario, el 35% restante, que equivale a unas 43.572 personas, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, no podrán hacer uso del beneficio hasta que no realicen el trámite de traspaso de la Movi a la SUBE. En ese sentido, el funcionario provincial aclaró: “Lo más importante a destacar es que el traspaso no tiene fecha límite. Se puede hacer en cualquier momento, pero hasta tanto no se complete, el usuario que no lo hizo no va a poder hacer uso del beneficio”.

Para aquellos beneficiarios que todavía no realizaron el trámite correspondiente, Benegui explicó que se puede realizar mediante tres simples pasos. El primero es adquirir una tarjeta SUBE en alguno de los 471 puntos habilitados para su venta en la ciudad, que pueden encontrarse en el sitio web tarjetasube.sube.gob.ar. El segundo paso es registrar esa tarjeta a nombre de quien use el beneficio. Para eso, el registro se puede hacer virtualmente ingresando a argentina.gob.ar/sube. “Ahí les van a pedir algunos datos personales como número de trámite de documento, correo electrónico, entre otros”, mencionó el director del BEG. El trámite para personalizar la tarjeta también se puede hacer de forma presencial en alguno de los centros de atención BEG que hay en la ciudad: en todos los Centros Municipales de Distrito (Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur), en la sede de Gobierno (Santa Fe 1946) o en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno (Cafferata 702).

Una vez personalizada la tarjeta solo queda un tercer paso presencial que es apoyar la tarjeta ya registrada en una Terminal Automática Sube (TAS), hasta que la pantalla de la misma indique que el beneficio está activo. Para encontrar la ubicación de las 30 Terminales que hay en la ciudad, se puede buscar la más cercana mediante el mapa que está disponible en la página web tarjetasube.sube.gob.ar. Vale mencionar que hay una TAS en cada facultad de la Universidad Nacional de Rosario, en Centros de Salud, en los distritos y en algunos bancos y centros culturales. Además, la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno cuenta con una que funciona las 24 horas. Concluido este último paso, el beneficio de los dos pasajes gratuitos diarios que otorga la provincia podrá seguir utilizándose en el transporte urbano.

Por su parte, desde mediados de junio la Municipalidad comenzó también con el traspaso del beneficio del medio boleto estudiantil de la tarjeta Movi a la SUBE. En este caso, los estudiantes rosarinos podrán acercarse con el DNI a cualquiera de los 6 puntos habilitados de la campaña de registración del sistema Sube (en los CDM Sur, Sudoeste, Oeste, Norte y Noroeste de 8 a 16 o en la Terminal de Ómnibus de 8 a 19), para migrar su beneficio. Pueden llevar una tarjeta Sube que tengan o adquirir una en el momento a precio bonificado de $200. En caso de no haber realizado la renovación para este ciclo lectivo, deben hacerla y obtener la aprobación antes de acudir a los puntos de registración. El trámite es totalmente online a través de rosario.gob.ar tanto para el medio boleto estudiantil como para el universitario.