En las distintas charlas y conferencias, sobre las posibilidades de producción de hidrocarburos costa afuera de la provincia de Buenos Aires, surge siempre la misma pregunta: ¿cuánto va a cobrar la provincia de regalías? La respuesta es: lamentablemente, nada.



Dentro de las 12 millas marinas hay dominio provincial, pero en este caso, a 300 kilómetros de la costa, el dominio es de Nación. Por lo tanto las regalías que van a pagar las empresas van a ir exclusivamente al tesoro nacional.

¿De que montos estamos hablando?. El “Estudio de Impacto Económico del Desarrollo Hidrocarburífero Costa Afuera en Argentina” realizado por la consultora Ecolatina, estima que con el primer descubrimiento ( Argerich) serían 700 millones de dólares por año, Al quinto descubrimiento la suma anual subiría a 4000 millones de dólares anuales. Y al décimo, a 8300 millones de dólares, que es más de la mitad del presupuesto de la Provincia para 2023.

Son números de suficiente dimensión como para alterar los ánimos del gobernador y del ministro de Economía de la Nación. Pero hay tiempo. Como reza el viejo dicho campero “para de hacer un buen guiso de liebre, primero hay que cazar la liebre”. Y la liebre, si Dios quiere, recién le van a salir a cazar en diciembre, cuando YPF-Equinor-Shell perforen el pozo exploratorio Argerich en la CAN 100. Si los cazadores dan en el blanco, pasará otro año mas hasta que se perforen los pozos de producción. El primer yacimiento estará en pleno trabajo recién en el 2027.

Así que por ahora lo mejor es que Axel Kicillof y Sergio Massa no se peleen y que si ganan las elecciones lleven el debate al Congreso nacional.

Justamente en estos días tomó cuerpo la discusión sobre la nacionalización de los recursos naturales, cuyo dominio por el artículo 124 de la Constitución ejercen las provincias. Ellas son las que otorgan las concesiones de exploración y producción y cobran las regalías. En el caso del offshore, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dentro de las 12 millas marinas, tienen yacimientos. Proveen el 20 por ciento del total del gas que consumimos.

En caso de que los recursos vuelvan al dominio a la Nación, las provincias lógicamente perderían esa facultad y esos beneficios, cosa que si pondría muy nerviosos, o en pie de guerra, a los gobernadores.

Uno de los problemas que sufre la política argentina, es que muchas veces los acalorados debates de coyuntura contaminan los temas de fondo, en los cuales es necesario llegar a acuerdos mucho mas amplios y duraderos.

Hoy, mezclado con el conflicto desatado en Jujuy, algunos dirigentes levantan las banderas de la nacionalización de los recursos naturales.

Pero no es prudente y razonable definir temas de fondo, como cambiar la Constitución, a partir del color político de un gobernador. Litio, cobre, oro e hidrocarburos hay en varias provincias, algunas gobernadas por el peronismo y otras no. Pero el tema de los recursos naturales en manos de las provincias tiene una larga historia de debates, que se resolvieron en parte, en la Constituyente de 1994.

Pocos recuerdan que quien llevó la voz cantante en nombre de las provincias productoras fue nada menos que la convencional por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner, a quien acompañaban Eduardo “Chiquito” Arnold y Néstor Kirchner, por entonces convencional y gobernador.

Cristina Fernández presentó un despacho por minoría (no fue aprobado) que decía lo siguiente: "Las provincias tienen el dominio originario de sus territorios, su suelo, subsuelo, ríos interprovinciales, mar, costas, lechos, plataforma continental, espacio aéreo y de todos los recursos naturales, renovables o no, cualquiera sea su origen, que en ellas se encuentren, ejerciendo la jurisdicción en todas las materias que no han delegado expresamente a la Nación en esta Constitución. La administración y la explotación de los recursos naturales existentes en el mar más allá de las primeras doce millas marinas, serán realizadas por las provincias y la Nación en forma conjunta".

La mayoría, cuya voz era el convencional por Buenos Aires Antonio Cafiero, aprobó una redacción lacónica, o light, como la catalogó Cristina: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.” Solo esto dice el famoso Articulo 124 de la Constitución Nacional, que muchos están proponiendo derogar en estos días.

Cristina afirmaba que era ambiguo y estaba muy lejos de la aspiración de los representantes provinciales, porque la Constitución reserva al Congreso Nacional el dictado del Codigo de Mineria y de las leyes que lo reglamentan. En el caso de hidrocarburos la Ley 17.319, y en minerales la Ley 24.196 . Esto significa que las provincias pueden concesionar la explotación de sus recursos naturales pero deben hacerlo dentro del marco normativo que dicta Nación.

El despacho de Cristina decía: “La administración y la explotación de los recursos naturales existentes en el mar más allá de las primeras doce millas marinas, serán realizadas por las provincias y la Nación en forma conjunta”

Este último párrafo de su despacho sería justamente el aplicable hoy en la provincia de Buenos Aires. Pero no se aprobó, y justamente fueron los convencionales de Buenos Aires (entre otros) los que votaron en contra.

Ahora bien. Si el Articulo 124 nada dice de las 12 millas marinas, ¿de donde Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut otorgan concesiones y cobran regalías por las actuales producciones costa afuera? Pues por la Ley de Hidrocarburos Nº 17319. Dice el artículo 1: “Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental.” Y agrega: “Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968.”

Por lo tanto si desprovincializar los recursos que están en el continente es una acción que requiere cambiar la Contitución, provincializar el lecho marino mas allá de las 12 millas solo requiere mayoría simple en ambas cámaras para realizarlo.

Así que les diremos a los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires que no es necesario que contraten a consultores nacionales e internacionales para estudiar el tema. Desde aquí va una sugerencia: es suficiente con cambiar el primer parrafo del articulo 1 de la Ley 17319. Claro que para eso hay que conseguir los votos en el Senado y Diputados.

Obviamente que esta propuesta va justamente en la dirección opuesta de quienes proponen restituir los recursos naturales al dominio nacional. Pero bueno, queda claro cuál es el debate y cuál sería su posible solución.

Por el momento, que haya paz. Y después, a discutir.