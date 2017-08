La venta legal de cannabis en Uruguay, regulada por el Estado a través de las farmacias, encontró un obstáculo inesperado: el sistema bancario. La semana pasada, las cuatro farmacias montevideanas habilitadas para vender marihuana recibieron un aviso de los bancos con los que trabajan en el que les comunicaban que cerrarían sus cuentas porque según la normativa internacional para prevenir y evitar el lavado de dinero, no pueden operar con empresas que obtengan ganancias del comercio de sustancias ilegales. Ya tres bancos privados, de los siete que operan en el Uruguay, advirtieron que desde sus casas matrices se les recomendó cortar el vínculo con las empresas o personas asociadas a la comercialización y cultivo de marihuana. Uno de ellos, el Santander, dio un plazo de treinta días a sus clientes para que retiren el dinero, pues luego les cerrará las cuentas. La preocupación de los farmacéuticos creció con el anuncio y se hizo mayor aún cuando el Banco República, estatal, se sumó a la restricción. Hasta ahora no hay una postura de conjunto de los bancos privados, sino que son decisiones individuales.

En este contexto, el dueño de una de ellas, la farmacia Pitágoras, de Malvín Norte, decidió no reponer marihuana desde el viernes 4 de agosto decidió dejar en suspenso la venta “hasta que el gobierno arregle la regulación uruguaya con la lógica del mercado bancario internacional”.

En este contexto, representantes de las farmacias que venden marihuana en Montevideo se reunieron con representantes de Presidencia para encontrar una solución a la incompatibilidad de su negocio con la actividad bancaria.

El presidente de la Junta Nacional de Drogas, Juan Andrés Roballo, ofreció en uno de los encuentros alternativas económicas para la venta legal de marihuana en las farmacias que no incluyen al sistema bancario, informó Pablo Durán, representante legal del Centro de Farmacias del Uruguay, en declaraciones al diario El País. El gobierno planteó la viabilidad de trabajar con cooperativas o el uso de redes de cobranza, como complemento o como única vía ya que el trabajo con bancos “es complejo” y solo es “viable” si Estados Unidos cambia su legislación, señaló el presidente del directorio del Banco Central de Uruguay, Mario Bergara.

“Hay que tener la clara convicción de qué soluciones hay dentro del sistema financiero. Hasta tanto no cambie la normativa internacional es muy complejo”, indicó. Por tanto, debido a que los bancos por el momento no son una opción viable, se podría tener como alternativa que las farmacias usen redes de cobranzas o cooperativas dentro del Banco Central del Uruguay, informó Durán.

El abogado explicó que en Estados Unidos hay 29 estados que “están en camino o ya legalizaron” la venta de cannabis. Por este motivo se pensó que la traba financiera no sería un obstáculo en el proceso de regulación de la venta de cannabis en el Uruguay, respondió Durán cuando le preguntaron por qué no se previó este inconveniente.

Sin embargo, todo parece indicar que, en lugar de una mayor flexibilización, se dará marcha atrás en la legalización de drogas en Estados Unidos, alertó Ruben Baler, del Instituto Nacional de Abusos de Drogas de Estados Unidos. El experto, de visita en el país vecino, aclaró que esta tendencia es fruto de la lógica que maneja la actual Justicia federal, pero que el proceso de regulación en los distintos países, incluyendo Uruguay, “no puede depender” de lo que determine el gobierno de Donald Trump. Y explicó que en Estados Unidos casi todo el negocio de cannabis legal “se está haciendo en efectivo”, dado que “no hay puntos de conexión entre la ley federal y las iniciativas de los Estados”. Los estudios primarios en los estados en que se ha legalizado el cannabis, dijo Baler, demuestran que no ha crecido significativamente la prevalencia de consumo y que apenas hubo un “leve incremento” en las consultas por intoxicaciones.

Por el momento, los encuentros entre los farmacéuticos y los representantes gubernamentales no dieron resultados positivos. No hay una propuesta definida y por tanto los comerciantes esperarán a que el gobierno presente una alternativa oficial que llegará, según pactaron en la reunión, entre el lunes y el martes de la próxima semana. “Estamos expectantes, esperamos que encuentre una solución y en ese momento convocaremos a todas las farmacias para darles una información pertinente y veraz”, dijo el abogado y aseguró que con esto podrán decidir si siguen comercializando cannabis en sus farmacias o no.