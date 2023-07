A casi dos semanas de las PASO, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, afirmó este lunes que en Argentina "hay dos proyectos distintos que tienen infinidad de matices pero que se oponen: los que se creen que son dueños de todas las cosas y creen que todo tiene que estar en pocas manos y quienes creemos en los derechos".

"En unos días estamos para elegir a la derecha, que ya sabemos lo que es, discuten si van a dinamitar todo o un poquito o los derechos", agregó, en diálogo con AM750.

"Yo estoy convencida de que ya no se trata de una cuestión que se va a dirimir en los medios de comunicación. En el campo nacional, popular y progresista tenemos una fuerza muy grande, que es la de la militancia, y además el peronismo siempre encontró la salida a los grandes problemas en lo territorial", sostuvo.

Si bien cree que "en la vida cotidiana la sociedad no se ha vuelto a la derecha", Saintout reveló que una de las grandes demandas es que el "ciudadano de a pie no llega a fin de mes", y esto lo atribuye a "crecer y que no se distribuya".

Asimismo, señaló que hay una demanda fuerte de seguridad. "La seguridad no puede ser una promesa de los gobiernos de derecha y un gobierno popular tiene que poder garantizarla", remarcó.

Por último, indicó que "hay un gran apoyo" al gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y que la demanda "es a profundizar".

"Un gran logro de Axel en su gobierno es mostrar que la gestión de un gobierno popular puede transformar", cerró.