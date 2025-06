Cristina Fernández de Kirchner irá el próximo miércoles a los tribunales de Comodoro Py a “ponerse a derecho”, según anunció en sus redes sociales. No lo hará sola. Una movilización multitudinaria acompañará sus pasos desde San José 1111 —el departamento de Constitución que se transformó en la nueva Meca del peronismo— hasta los tribunales de Retiro. “Vienen por ella, vamos con ella”, reza la convocatoria que ya circula con fuerza en redes. El PJ nacional ya cosechó las primeras adhesiones sindicales: ATE convocó a un paro para ese mismo día, mientras que las dos CTA y gremios como La Bancaria, la UOM y el Smata confirmaron su participación en la caravana. Ahora resta esperar la definición formal por parte de la CGT, a la que diferentes dirigentes sindicales le están solicitando sumarse con un cese de actividades que permita una movilización verdaderamente masiva. El peronismo entró en modo resistencia y no piensa detenerse hasta lograr que Cristina regrese a su casa con prisión domiciliaria.

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante tres años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”, escribió CFK en su cuenta de X al confirmar su decisión de presentarse en Comodoro Py el miércoles 18, un día antes del plazo fijado por la Corte Suprema. El operativo que prepara el peronismo busca recuperar la épica de la marcha bajo la lluvia de 2016, cuando miles la acompañaron hasta los tribunales para declarar ante el juez Claudio Bonadio por la causa Vialidad, a la que ella misma definió como “un engendro político-electoral que culminó este martes con el fallo que sí salió”.

“Nuestro país atraviesa horas dramáticas”. Así arranca el comunicado redactado el viernes en la sede del PJ nacional, que volvió a convertirse en centro neurálgico del peronismo. Desde que se conoció la condena, la actividad no se detiene. El texto es breve, pero contundente: “Hay que volver a poner las cosas en su lugar. La principal fuerza opositora tiene que poder elegir a su candidata. Y nuestro pueblo tiene que poder decidir en paz y tranquilidad”. También advierte sobre un trasfondo más profundo: “No se trata sólo de una injusticia, sino de un manifiesto plan político que tiene que parar”. La frase final condensa el núcleo de la estrategia en marcha: “Sin Cristina no hay peronismo, y sin peronismo no hay Argentina posible.”

En Matheu 130 se avanza con la logística de la gran movilización. La apuesta es que la marcha tenga tal magnitud que el Tribunal Oral Federal N°2 desista de ordenar el traslado de la expresidenta. Su abogado, Carlos Beraldi, solicitó una excepción para que todas las notificaciones se realicen por videoconferencia. La senadora bonaerense Teresa García, encargada de coordinar las acciones desde el PJ, fue categórica: “Vamos a pedir que de Comodoro Py vuelva a su casa a cumplir con la detención domiciliaria. No vamos a permitir que haya ninguna situación de humillación ni de oprobio en ese trayecto”.

El nuevo comando

En los últimos días, el PJ nacional se convirtió en el epicentro de una maquinaria política que no se detiene: convoca, articula y construye alianzas en todos los frentes. El despliegue supera lo estrictamente partidario: el viernes se realizó una reunión con gremios —entre ellos la Conadu—, movimientos sociales y partidos aliados. Axel Kicillof envió a tres de sus dirigentes de confianza: los ministros Walter Correa (Trabajo) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez. Durante el encuentro, las dos CTA confirmaron un paro para el miércoles 18 con el objetivo de participar activamente de la movilización. También se destacó que más de treinta centrales sindicales de distintos países expresaron su respaldo, sumando presión en el plano internacional.

Este sábado será el turno de los intendentes. Los del conurbano bonaerense fueron convocados personalmente por Mayra Mendoza y Mariel Fernández, para dejar atrás las diferencias entre los que responden al gobernador y los que se alinean directamente con la expresidenta. Los jefes comunales del interior se sumarán vía Zoom. Por la tarde, será el turno de la agenda internacional: excancilleres, dirigentes de partidos progresistas de la región y corresponsales de medios extranjeros desfilarán por Matheu para visibilizar la denuncia de lawfare.

El lunes estará dedicado a las juventudes peronistas, mientras que el martes se espera una reunión de alto voltaje cuando llegue la conducción de la CGT en un encuentro clave. Algunos aspiran a que convoquen a un paro nacional. Es poco probable. La reunión, originalmente prevista para el viernes, fue postergada por "la ausencia de algunos congresales del interior", según explicó un vocero a este diario. Pablo Moyano, que visitó a Cristina el viernes por la tarde, reforzó el mensaje: “Seguramente los compañeros van a decidir una medida. (Sergio) Palazzo ya pidió un cese de actividades para que la movilización sea masiva”. En declaraciones televisivas agregó: “La vi muy fuerte, muy preocupada por la situación del país”.

La UOM y el Smata —dos gremios que tendrán un rol activo en la caravana— fueron los encargados de organizar los cortes de autopistas durante la semana y están organizando su participación para el miércoles. No solo en la ciudad de Buenos Aires sino en otras ciudades del país. Este mismo martes también llegarán los gobernadores. Entre ellos, Axel Kicillof, cuya participación fue confirmada por sus enviados quienes garantizaron que marchará junto a Cristina el miércoles.

Al cierre de esta edición la vigilia frente al departamento de San José 1111 continuaba, pese a la lluvia. La noche del viernes, Cristina recibió la visita de Luisa González, ex candidata presidencial de Ecuador por la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa —exiliado en Bélgica por una causa de lawfare—. “Me reuní con @CFKArgentina para expresarle todo nuestro apoyo frente a esta nueva arremetida contra una mujer y líder del progresismo latinoamericano, dentro de una agenda geopolítica que, en mi criterio, es reflejo de un Plan Cóndor del siglo XXI”, escribió González en X junto a una foto con la expresidenta.