Trabajadores de la textil Algodonera Avellaneda, ubicada en la provincia de Santa Fe, denunciaron el vaciamiento de la empresa y una serie de despidos irregulares en un contexto en el que la firma está tramitando un concurso de acreedores.



La empresa, según trascendió, atraviesa una crisis que ya derivó en 37 despidos y atraso en el pago de sueldos. La situación afecta a cerca de 600 trabajadores y se enmarca en un escenario más amplio de dificultades para el sector a nivel nacional.

Por la 750, José Minaberrigaray, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), explicó cuál es la situación actual en la empresa, atravesada por este fuerte conflicto gremial.

“La empresa está atravesando un concurso preventivo. Se han realizado despidos. En nuestra organización fueron 20 compañeros pese a estar en el concurso”, comenzó señalando a La Mañana.

Y añadió: “Situación que nosotros estamos rechazando en la parte legal. Tenemos audiencia para el 18 en el ministerio de Trabajo de Santa Fe por todos estos abusos que viene cometiendo la empresa”.

Tras lo que, en un lenguaje sencillo, explicó: “Empieza a temblar el barco y tiran marineros por la borda. Es una situación que nos tiene muy preocupados. La caída del empleo, de la producción, verdaderamente es algo que está complicando mucho”.

Según informaron, la empresa se ampara en una situación de "fuerza mayor" para abonar solo el 50% de la indemnización, ya que argumentan que los despidos se dan en un contexto de crisis comprobada.

