El legislador Gustavo Mola (UCR-Evolución) falleció este miércoles a los 60 años. La Legislatura de la Ciudad anunció "su profundo pesar" por la noticia de quien presidía la Comisión de Vivienda porteña. Tras conocerse su deceso, legisladores y dirigentes radicales escribieron su despedida.

Desde la UCR de la Ciudad lo despidieron como un "militante incansable, cercano a los sectores más populares, amigo leal y gran persona". "Acompañamos a su familia, compañeros de militancia y amigos en este difícil momento", lo despidió el comunicado del espacio conducido por Martín Lousteau.

Mola asumió el cargo de legislador en diciembre de 2021, bajo la alianza la lista de Juntos por el Cambio (JxC), y tenía mandato hasta diciembre. En su gestión fue autor de 59 proyectos y coautor de 262. Además de ocupar la presidencia de la comisión de Vivienda, Mola era vicepresidente primero de la comisión de Políticas de Promoción e Integración Social.

"La casa parlamentaria extrañará su compromiso con la labor legislativa y su vocación de servicio público y envía sus más sinceras condolencias a su familia, colegas y seres queridos", lo despidieron desde la Legislatura. Su mandato será completado por Claudio Cingolani (Coalición Cívica).

Seguí leyendo: