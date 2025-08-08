El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó en la ciudad fronteriza de Leticia que su Gobierno no reconoce ni la soberanía de Perú ni a las autoridades de ese país en la isla de Santa Rosa, una formación en el río Amazonas que marca el límite entre los dos países.

"Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", dijo Petro en Leticia, ubicada frente a Santa Rosa, donde agregó que la asignación de dicha isla y de otras surgidas en el río Amazonas después de 1929, debe discutirse en una comisión binacional y, en última instancia, en tribunales internacionales.

El presidente, que cumplió el tercero de sus cuatro años en el cargo, decidió trasladar a Leticia, capital del departamento del Amazonas, los actos conmemorativos del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia, y que tradicionalmente se hacen en un monumento histórico del centro del país, como una muestra de soberanía.

"Que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares si esa isla, de común acuerdo, no se ha decidido que sea del Perú (...) ¿Cuando nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana?", expresó el mandatario.

Por esa razón, Petro manifestó la disposición de Colombia de reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (Comperif) y confirmó que recibió una invitación del Gobierno peruano para participar en una reunión de este organismo el 11 y 12 de septiembre próximo en Lima.

La respuesta peruana

El Gobierno de Perú reafirmó por su parte que "no existe ninguna discusión" sobre la soberanía peruana del distrito amazónico de Santa Rosa de Loreto.



El primer ministro peruano, Eduardo Arana, leyó desde Santa Rosa de Loreto una declaración de siete puntos firmada por la presidenta, Dina Boluarte, dirigida a Petro, que al mismo estaba de visita en Leticia, al otro lado del río Amazonas para insistir en su recloamo.

"Reiteramos que no existe discusión alguna sobre la soberanía de Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna de nuestras fronteras", dijo Arana al rechazar "categóricamente" las declaraciones del presidente colombiano.

Santa Rosa se encuentra en una isla en mitad del río Amazonas y junto a Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil) componen la triple frontera que estos tres países comparten en el río Amazonas. Para Perú se trata de una parte más de la isla Chinería y se encargó de administrar está población desde sus inicios sin oposición de Colombia, que ahora sostiene que se trata de una isla independiente cuya soberanía debería ser asignada en una comisión binacional.

La disputa limítrofe

Petro había acusado el martes al Gobierno de Perú de apropiarse de "un territorio colombiano en la Amazonía" por la creación del Distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, que incluye una isla fluvial surgida por cambios en el curso del río Amazonas con posterioridad al tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en ese cauce de agua.

Por su parte, el Gobierno peruano ha reivindicado su soberanía sobre la isla de Santa Rosa, donde desde hace décadas ondea la bandera peruana frente a Leticia en la triple frontera que completa la ciudad brasileña de Tabatinga.

En el reclamo colombiano a Perú se invocan varios tratados o acuerdos, el primero de los cuales es el tratado de 1922 que estableció los límites entre los dos países en el río Amazonas. Posteriormente, en 1928, se definió el canal más profundo del río como límite y en 1929 se dibujó la línea de dicho canal, con el reparto de las islas. Finalmente, en 1934, se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, que puso fin a la guerra librada por los dos países entre 1932 y 1933.

"No voy a decir que la isla es colombiana, eso no dice el tratado, el tratado dice que nos reunimos y acordemos de quién es la isla que surge nueva, porque no solamente va a surgir esa y muchas otras", indicó Petro.

Según expertos como el excanciller colombiano Julio Londoño Paredes, el problema de la isla disputada con Perú "se deriva esencialmente de las características del río Amazonas, que no es un río estable, es un río que cambia de curso con frecuencia dependiendo de muchos factores", lo que permite el surgimiento de nuevas formaciones en su lecho.