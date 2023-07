En medio de un escenario económico que mantiene un alto nivel de incertidumbre a causa de la situación de debilidad de reservas del Banco Central y a pesar del reciente anuncio de acuerdo con el FMI, uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, Carlos Melconian, volvió a agitar fantasmas devaluacionistas.

"Hay que tomar este jarabe de la devaluación y no por el club de devaluacionistas, sino porque todos los días abrís y cerrás el boliche y te da más lo que sale que lo que entra”, dijo el presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). Justamente, el Gobierno se puso firme ante el FMI para evitar una devaluación masiva, a costa de aplicar una suba selectiva del tipo de cambio y de la promesa de profundizar el ajuste fiscal ante los técnicos de Washington.

“El Ministro de Economía, Sergio Massa, es obvio que quiere llegar a las elecciones sin devaluar la moneda formalmente, más allá de los toqueteos diarios que le hace. Quiere evitarlo antes de agosto y el FMI le da esa oportunidad”, remarcó el expresidente del Banco Nación, en referencia al entendimiento entre el Gobierno y el Fondo para adelantar para mediados de agosto el desembolso previsto para septiembre y asegurar los pagos demorados de julio.

Pero la plata del Fondo todavía no está y sin embargo el Estado tiene que hacer pagos en estos días del orden de los 3400 millones de dólares. Como reflejo de la debilidad de reservas del Banco Central, el Gobierno resolvió afrontar esos vencimientos mediante un crédito "puente de la CAF" y con los yuanes del Swap.

“Lo que se encontró es esta artimaña para publicar un comunicado en el que dicen que se pusieron de acuerdo. El FMI es como el SAME. Alberto Crescenti --director del SAME-- le está diciendo que se vayan de vacaciones hasta el 15 de agosto”, graficó el economista ligado a Patricia Bullrich.



Dólar

Respecto a lo que vislumbra para los meses siguientes a las elecciones, Melconian apuntó que "el escenario de agosto va hasta octubre, no hasta diciembre. En el análisis racional de los tipos de cambio en Argentina hay que distinguir entre lo que sería una nueva relación cambiaria en un programa integral, con un cambio de régimen y organización, con cuatro años por delante y un Gobierno con nuevos objetivos; de una devaluación hecha ahora”. A su modo, aclaró que "una cosa es una cirugía en el Otamendi, otra cosa es la salita de la esquina de Tuyutí y Armenia".

"La moneda --por el peso argentino-- así no va más, por miles de cosas, no por capricho. Objetivamente, cuando terminaba Martínez de Hoz, el propio 2001 o el dólar a nueve pesos de Axel Kicillof, ahí estabas en lo que se puede llamar un tipo de cambio de equilibrio, bastante más lejos de la economía argentina de hoy. Este tipo de cambio no necesitás asesinarlo en términos de paridad en un Gobierno nuevo con programa económico por delante. Lo que necesitas es que el se está yendo no te haga un mamarracho”, dijo.

Agregó que "el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre debe dinamitar la brecha". "Argentina se encuentra en un ciclo de obstrucción imposible y con esa obstrucción y el régimen cambiario que lleva adelante, no hay ninguna salida", dijo, pero aclaró que "no voy a entrar en la pelotudez de discutir públicamente el cepo porque es irrelevante".

Según Melconian, "cada administración se queja de la deuda que le deja el gobierno anterior, pero todos terminan más o menos con el mismo nivel de endeudamiento. Otra vez son 40 mil millones de deuda. El que asume tiene que decir cómo va a pagar otra vez 40 mil millones".

Intereses

Las declaraciones de Melconian, que agitan aguas que ya de por sí están muy movidas en una economía que tambalea de cara al escenario electoral, se inscriben en una disputa que tuvo el ministro Massa semanas atrás, con el FMI con invitado de lujo.

En ese momento, Massa denunció que "economistas de la oposición se comunicaron con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir que no avance hacia un acuerdo con la Argentina". "No les den nada, pidanle todo porque la Argentina tiene que pasarla mal ahora", habrían dicho esos referentes, según Massa. "Qué poco patriotas los colegas de la oposición", dijo el ministro.

Entonces, Massa advirtió a "aquellos que agitan temores, que meten pánico porque en la especulación gana un pesito, que la Argentina va a acordar con el Fondo pero defendiendo una idea de país de desarrollo con inclusión".