Al menos 16 personas murieron el fin de semana como resultado de dos megaoperativos de la policía brasileña. El primero dejó ocho muertos en Guarujá, un municipio del litoral paulista, generado en respuesta al crimen de un agente de la fuerza de élite de la Policía Militar el jueves pasado. Otras ocho personas fueron asesinadas durante un operativo policial en Bahía, luego de que vecinos denunciaran la presencia de hombres fuertemente armados en la ciudad de Itatim.

"Hubo ocho muertes este fin de semana. La policía quiere evitar a toda costa el enfrentamiento, pero desde el momento en que son hostigados, lamentablemente se produce un enfrentamiento. La policía reacciona y reaccionará para repeler cualquier amenaza", declaró el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, en conferencia de prensa. De este modo, el exministro de Infraestructura durante el gobierno de Jair Bolsonaro confirmó que las ocho personas murieron en un megaoperativo de seguridad en la región metropolitana de la Baixada Santista.

De acuerdo con datos aportados por el diario Folha de Sao Paulo, el secretario de Seguridad Pública, Guilherme Derrite, informó que los ocho muertos se enfrentaron a la policía durante el operativo. El defensor del pueblo paulista antes abusos policiales, Cláudio Aparecido da Silva, indicó que el número de víctimas ascendía al menos a 10 y agregó que la cifra de muertos podría llegar a 12.

"Operación escudo"

El operativo, bautizado como "Operación Escudo", empezó el viernes, un día después del asesinato en Guarujá de un soldado de Rota, una fuerza de élite de la policía paulista, que conmovió a los miembros de la fuerza. La operación durará un mes, involucrará a quince batallones especiales y brigadas de asalto, y a unos tres mil policías militares y efectivos locales.

Los residentes de la zona denunciaron que la policía militar "está torturando y matando a todos" y que prometió asesinar a 60 personas más en distintas favelas de la ciudad, según medios locales. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública declaró que no hay evidencias de abusos policiales y que las quejas serán investigadas.



Da Silva también respondió a las denuncias hechas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y habitantes de Guarujá, el municipio donde ocurrieron los hechos. "Este despacho tomó conocimiento de las denuncias, ya inició un procedimiento y activó a las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Estamos reflexionando juntos sobre las formas en que podemos detener las violaciones que se están produciendo", dijo el defensor del pueblo.

"No hubo excesos"

De acuerdo con el gobernador, durante el megaoperativo "no hubo hostilidad" ni excesos, sino una "actuación profesional" por parte de los uniformados, en la que también fueron detenidas 10 personas, entre ellas el sospechoso de dispararle al policía militar Patrick Bastos Reis.

La policía capturó el domingo al presunto autor de los disparos que terminaron con la vida del agente. El hombre fue identificado como Erickson David da Silva, quien al parecer está vinculado con una banda narcotráficante en la región. "Se hará justicia. Ningún ataque a nuestros policías quedará impune", publicó Tarcísio en sus redes sociales.

Antes de ser detenido, Erickson --conocido como "Deivinho"-- difundió un video en el que se declaró inocente. "Quiero hablar para que Tarcísio y Derrite (secretario de Seguridad Pública de São Paulo) paren esta matanza, queriendo pegarle a mi familia siendo que no tengo nada que ver. Me están acusando. Me voy a entregar porque no tengo nada que ver, ¿entienden?", aseguró Deivinho, según el diario online Brasil de Fato.

Bahía violenta

Este domingo por la mañana, otro operativo de la Policía Militar en Itatim, a 213 kilómetros de Salvador, dejó ocho muertos. La ciudad tiene 15 mil habitantes y en 2022 había registrado un solo caso de homicidio, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Bahía. Entre enero y abril de este año ya se registraron dos muertes violentas.

En un comunicado, la Policía Militar informó que acudieron a Morro do Tigre, en la zona rural de Itatim, luego de recibir información de que había hombres armados y gran cantidad de droga en el lugar. Según los informes, la policía fue recibida con disparos.

La Policía Militar informó que luego del enfrentamiento identificaron a ocho personas sin signos vitales. La Secretaría de Seguridad Pública de Bahía dijo en un comunicado que los ocho fueron asistidos pero igual murieron. El grupo estaba involucrado en homicidios, delitos de narcotráfico y robos en la región y se escondía en el campo, de acuerdo al diario Folha.

Cinco de los ocho muertos cumplían libertad condicional. En el lugar fueron encontradas nueve armas, incluida una ametralladora, además de 284 gramos de cocaína, 133 paquetes de cocaína y 50 gramos de marihuana. El ministerio Público del Estado de Bahía informó que dará seguimiento a las investigaciones policiales para determinar las circunstancias de las muertes.