El delantero Federico Girotti pasó este martes la revisión médica y ya es nuevo jugador de San Lorenzo. "Tenía muchas ganas de venir desde que me llamó Rubén (Insúa). Es un desafío muy importante para mí y vengo a sumar desde donde me toque", expresó el futbolista ante la prensa antes de ingresar a hacerse los chequeos.

La llegada del delantero no fue sin polémica, ya que las condiciones de la operación evidenciaron el mal momento económico del club de Boedo. Girotti, de 24 años, jugará en San Lorenzo por 18 meses a préstamo desde Talleres de Córdoba, que no aceptó poner una opción de compra por el jugador a pesar de que viene de una larga inactividad.

Girotti se rompió los cruzados de la rodilla el año pasado y jugó apenas 3 minutos en los últimos 11 meses para el club cordobés (36 partidos y 7 goles previamente en la T.





"Ya estoy recuperado, al cien por ciento. Había jugado unos minutos contra Lanús (fecha 21 de la Liga, el 25 de junio) pero después, a los dos días, tuve un desgarro. Nada muy raro. La rodilla está perfecta y esperemos sumar algunos minutos ya el jueves si se puede, si es que estoy habilitado. Y si no, bueno, ya entrenando con el grupo y conocer a mis compañeros nuevos", aseguró Girotti, quien de todas maneras no está habilitado para el partido ante San Pablo, el jueves a las 19, por octavos de Copa Sudamericana.

En cuanto a las conversaciones que mantuvo con Rubén Darío Insúa, conocido por sus dotes de motivador, el delantero afirmó: "Me manifestó sus ganas de contar conmigo. Se lo agradecí; que se fije en un jugador que por ahí no había tenido muchos minutos en el último año. Me dio mucha confianza y escuchar sus palabras fue muy importante".

"Lo que ví de los partidos de San Lorenzo es un plan de juego que me interesa mucho a mí. El hecho de que busquen siempre a los delanteros... Es un club muy importante del fútbol argentino y de Sudamérica también. Es muy importante para mí que me den una oportunidad y me hayan ido a buscar", agregó.

Girotti se reencontrará además con un viejo conocido de su paso por River (49 partidos y 8 goles entre 2019 y 2021), el arquero Augusto Batalla, figura y capitán de San Lorenzo en los últimos partidos pero quien podría estar de salida. "Ojalá se quede, sé que su situación es un poco compleja, pero sería muy lindo que se quede y poder compartir cancha con él", dijo Girotti sobre el arquero, a préstamo hasta diciembre pero que podría ser repescado por River, dueño de su pase.

Así las cosas, San Lorenzo tiene dos caras nuevas para el segundo semestre ya que antes firmó el extremo Carlos Auzqui, quien llegó libre del Ferencvaros de Hungría y tiene pasado por Estudiantes, Talleres, River, Lanús y Huracán.