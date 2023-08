Momentos de tensión se vivieron en uno de los juegos del parque Aerópolis en Mar del Plata, cuando una nena de 12 años quedó colgada boca abajo durante varios minutos a más de 7 metros de altura sobre el vacío cuando el arnés de seguridad falló.

El accidente quedó registrado en video y ocurrió durante la tarde del sábado en el parte de atracciones ubicado en Jorge Newbery al 8000, de la mencionada ciudad balnearia. En las imágenes se puede escuchar a la madre que trata de llevarle calma a la nena, mientras personal del parque acercaba una escalera para auxiliarla.

Desde el establecimiento sostuvieron que la secuencia duró solamente cinco minutos, sin embargo, los padres de la víctima aseguran que tardaron alrededor de 20. "Tengo miedo", gritaba la niña totalmente aterrorizada.

El juego de Aerópolis era una especie de tirolesa donde en uno de los circuitos había que caminar sobre unas maderas ubicadas a más de 10 metros de altura. En el trayecto, Delfina, de 12 años, perdió el equilibrio y quedó colgada boca abajo de su arnés.

El padre de la nena, que estaba con ella durante el juego, relató cómo ocurrió el hecho: "Empezamos a realizar los circuitos en el parque, uno va atado con un arnés todo el tiempo. Efectuamos el primer circuito con mi hija y me comenta que el arnés estaba flojo".

Y agregó: "El comentario lo escucha una de las chicas del predio y nos recomienda que bajemos y que nos iban a ajustar el arnés. Bajamos, nos ajustan el arnés a los dos. Continuamos con el juego. Fuimos al circuito dos, que es más alto. Pero en un momento, mi nena se da cuenta de que el arnés no estaba funcionando, que se le estaba cayendo, que estaba perdiendo el equilibrio. Entra en una especie de crisis. Empieza a llorar. Yo estaba haciendo el circuito con ella, intento tranquilizarla, que si se cae, que para eso está el arnés, que va a quedar suspendida en el aire".

Pero luego, vino lo peor: "En un momento, ella ya no aguanta más, porque estaba haciendo mucha fuerza para estar parada, porque el arnés no estaba cumpliendo su función, se cae del juego y el arnés, al estar mal puesto, se le había bajado de la cintura, estaba abajo de las rodillas. Empieza a caer de cabeza. Yo la veo caer. Pensé lo peor. Yo estaba a 4 metros. Tuvimos la suerte de que cuando cae queda enganchada de la zapatilla. Cuando veo eso me abalanzo, me tiro corriendo, se me ocurrió entrelazar con mis piernas las piernas de ella, porque no llegaba con las manos. No había rescatistas, no había bomberos, no había ambulancias, no había una red de contención. Después de 20 minutos, trajeron una escalera. Ella cayó en la espalda de una de las chicas".

Sin embargo, desde el parque aseguran que se respetaron todos los protocolos y que no se trató de un accidente. "Fue un rescate", señaló Carlos Pilaftsidis, director general del establecimiento, en diálogo con Telenueve.

