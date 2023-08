La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JXC) Patricia Bullrich se vio obligada este martes a cambiar el lugar de su conferencia de prensa en San Luis, luego de que en el espacio abierto del Paseo del Padre, en el corazón de la ciudad, donde estaba preparado el encuentro con la prensa local, fuera repudiada por un grupo de jóvenes que la obligaron a refugiarse en un café.



La tensa situación se inició cuando una joven del grupo leyó una carta que la madre de Santiago Maldonado escribió a Bullrich y fue sacada a los empujones desde un flanco de la mesa de prensa por parte de la militancia que acompañaba a la precandidata a presidenta.



La joven se resistió y, junto a ella, un puñado de personas que la acompañaban comenzó a gritarle: "¡Asesina, vos vendiste a los compañeros Montoneros! ¡Andate, no te queremos acá!", entre otras acusaciones.



La militancia de Juntos por el Cambio, reunida en el lugar, intentó sobreponerse al incidente coreando el nombre de la candidata, e intentando expulsar al grupo disidente pero los jóvenes aumentaron la resistencia y finalmente la dirigencia optó por refugiar a la precandidata en el café que había prestado su espacio abierto para la frustrada conferencia de prensa.



En el interior del local comercial, Bullrich comparó la situación que vivió en San Luis con lo que ocurre en la provincia de Jujuy: “Es exactamente lo mismo, lo que quieren hacer es que si nosotros llegamos al gobierno y somos bendecidos por el voto popular, quieren ponernos piedras en el camino”, dijo.



“Es la primera vez que me pasa en tres años que estoy recorriendo el país; es un grupo político con consignas claras que viene a generar esta situación con un método totalmente fascista que es el escrache”, apuntó Bullrich.



“Nosotros siempre convivimos democráticamente –aseguró-, que expliquen el 120 por ciento de inflación de Massa, que expliquen lo que realmente son en lugar de escrachar”, dijo.



"Fíjese que ahí hay un cartel que dice ‘Patria o FMI’", indicó y se preguntó: "¿Quiénes son los que están hoy firmando con el FMI hoy?".



En la improvisada conferencia de prensa, Bullrich logró responder algunas preguntas de la prensa, mientras afuera del local continuaban las refriegas y la militancia organizaba cordones de seguridad para sacarla del lugar.



"Condenamos los hechos de violencia sufridos hace instantes durante la visita de Patricia Bullrich a San Luis. El gobierno de Rodríguez Saá no solo busca montar un estado paralelo ilegal sino que actúa con violencia contra quienes se oponen a ese atropello a la voluntad popular", publicó en su cuenta de Twitter el precandidato a diputado nacional Cristian Ritondo.