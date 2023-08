La norma para la competencia electoral en los municipios que circundan a la capital provincial parece ser la unidad del peronismo, tanto desde los espacio de gestión como desde la oposición, y la competencia interna en Juntos por el Cambio . Con sus características locales bien definidas, Magdalena, Punta Indio, Berisso, Ensenada y Brandsen se preparan para las PASO del 13 de agosto en un escenario que, de alguna manera, conforma una misma unidad geográfica, productiva y cultural.

Punta Indio, cuya autonomía de Magdalena se consagró el 6 de diciembre de 1994, está a unos 90 kilómetros de la capital provincial. Su intendente actual es el peronista David “Corcho” Angueira, que asumió como interino luego de que Hernán Yzurieta, electo en 2011, 2015 y 2019, se hiciera cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, bajo las órdenes del ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini.

Angueira, vinculado al mundo del deporte local, irá por un nuevo mandato o, mejor dicho, por su primer mandato completo. Lo hará desde una lista de unidad, ya que su candidatura cuenta con el apoyo de todos los sectores del oficialismo. Enfrentará en octubre al ganador de las PASO de Juntos, donde compiten Gerardo “Tochi” Landa y Juan D’Amico. Landa, un ruralista proveniente del radicalismo, hoy presidente el Concejo Deliberante, representa al bullrichismo a nivel local.

D’Amico es un veterinario pipinenese. Hijo de un funcionario menemista, presidió el RENAPER en tiempos de Mauricio Macri y es uno de los nombres que apareció vinculado a la causa de "los aportantes truchos" en la campaña de María Eugenia Vidal en 2017. Ese escándalo llevó a la coalición a una ruptura a nivel local: D’Amico y el fallecido caudillo radical Héctor Equiza terminaron a los golpes.

Pipinas, en Punta Indio, es la sede del proyecto Tronador, que desarrolla cohetes y vectores nacionales para poner satélites en órbita, y es responsable de buena parte de la actividad económica del pueblo. Impulsado por la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales (CONAE), fue iniciado por Cristina Fernández de Kirchner, cerrado por Mauricio Macri y retomado por la gestión actual.

Muy cerca de allí, en Magdalena, el intendente radical Gonzalo Peluso no irá por un tercer mandato. En su lugar, la representación del esapcio quedará a cargo del concejal Lisandro Hourcade, que a igual que Peluso se encolumna detrás de la jefatura política del radical Maximiliano Abad, precandidato a senador desdde la boleta de Bullrich. Enfrentará al larretista Martín Villena, muy crítico de la gestión Peluso.

Más allá de la interna, el cierre en Magdalena fue especialmente difícil. La primera opción de Peluso no era Hourcade, sino su hermana Daniela, y la jugada no cayó nada bien entre sus partidarios. Luego, también juega un nuevo espacio vecinalista, conducido por el ex pelusista Julián Danón, al que le auguran una buena elección. Habrá que ver si, después de agosto y antes de octubre, los melones se acomodan o no.

También en Magdalena el peronismo se presenta unido, en este caso, detrás de la candidatura de Juan Carlos García, hoy presidente del PJ local, aunque el Frente Grande quedó fuera del armado y expresó su malestar. Magdalena experimentó un importante desarrollo durante el período comprendido entre 2003 y 2015, cuando su intendente, Fernando Carballo, tenía gran sintonía con los gobiernos nacionales y provinciales. En esos años se construyó un nuevo hospital, modelo en la región, y los complejos penitenciarios que hacen que el estado nacional sea el gran empleador del distrito que tiene, además, en la zona de Bavio, un pujante sector lechero y lácteo.

Berisso ha cambiado de manos dos veces en el pasado reciente. Tras tres períodos consecutivos del justicialista “Quique” Slezak, entre 2003 y 2015, ese año la “ola amarilla” empujó al ejecutivo municipal a Jorge Nedela. Pero su gestión no cumplió las expectativas y en 2019 fue derrotado por Fabián Cagliardi, un reconocido empresario de la zona, con militancia justicialista. Cagliardi tampoco tendrá que enfrentar rivales internos. En cambio, sí habrá competencia en la coalición opositora. En este caso, entre el bullrichista Matías Nanni y el larretista Pablo Swar.

Berisso es el “kilómetro cero” del peronismo, así recordado por la masiva movilización de sus trabajadores, especialmente de la carne, hacia la Plaza de Mayo, el 17 de octubre de 1945. Sin embargo, hoy se mira en el espejo exitoso de sus vecinos de Ensenada, del otro lado de la avenida 60.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, enrolado en el Frente Grande, comenzó su carrera como militante y delegado del sindicato municipal, del que llegó a ser secretario general. Es uno de los dirigentes más queridos por la militancia de la región, por la profunda transformación y modernización que llevó adelante en su distrito. Desde 2003, ha ganado todas las elecciones, generalmente con porcentajes muy holgados. En 2019 obtuvo el 70 por ciento de los votos. Tampoco tiene rivales internos. En la oposición, se medirán el larretista Gustavo Asnaghi y el bullrichista Leandro Rojas.

En Brandsen, el intendente radical y bullrichista Daniel Cappelletti enfrentará a la larretista Claudia Cienfuegos y a Carlos Ferreyra, del sector Evolución, de la línea Yacobiti- Lousteau. El candidato de unidad del peronismo es el concejal Fernando Raitelli.