“Una reunión de trabajo para dar cuenta de la batería de políticas de transformación que impulsamos desde la Provincia en el municipio de Hurlingham”. Así describió el gobernador Axel Kicillof a la reunión que este martes lo encontró con el precandidato a intendente de ese distrito, Damián Selci. “Vamos a seguir trabajando por el Gran Buenos Aires como lo hemos hecho estos cuatro años con obras e inversión en escuelas, asfalto, cloacas y viviendas. Es muy importante que trabajemos de forma articulada porque el progreso de Hurlingham es también el progreso de la provincia de Buenos Aires”, añadió Kicillof tras recibir al dirigente en su despacho en La Plata.

Selci, que deberá sortear una interna con el actual intendente, Juan Zabaleta destacó que “el trabajo articulado con la Provincia permitió muchos avances en Hurlingham: transformamos el centro comercial de la ciudad con la obra en la Avenida Vergara e inauguramos centros de atención primaria de la salud, cloacas y jardines de infantes”. Así, buscó poner en valor las acciones conjuntas que se generaron durante su estadía como interino, que se extendió mientas Zabaleta desarrollaba su actividad como ministro de Desarrollo Social de la Nación.

Desde el equipo de Selci destacaron que en la reunión se repasaron principalmente el estado de las obras iniciadas durante el paso del ahora precandidato al frente del municipio, como el Corredor Urbano de Av. Vergara, las repavimentaciones de Pedro Díaz y William Morris y las obras de cloacas; pero también se avanzó sobre el análisis del programa de gobierno de Selci, conformado por 50 propuestas.

Selci tuvo el apoyo del gobernador ni bien asumió la intendencia en junio de 2021 cuando Zabaleta se fue al gabinete de Alberto Fernández, y contó con un financiamiento histórico en obra pública para la ciudad. Este trabajo junto a la provincia, destacan, dejó un saldo positivo para el municipio: la obra del Corredor Urbano de Avenida Vergara, inauguración de dos Centros de Atención Primaria de la Salud (Villa Club y Pedro Díaz), dos jardines de infantes, la refacción total de 5 plazas y fortalecimiento de tendido de fibra óptica, entre otras.

“Para los próximos cuatro años queremos que Hurlingham dé un gran salto adelante y se convierta en la ciudad que las y los vecinos merecen tener”, aseguró Selci tras salir del encuentro con el gobernador.

“Durante nuestro gobierno de 14 meses, las obras de la provincia fueron muy importantes, Axel nos escuchó siempre desde el primer momento. Hicimos la obra de la Avenida Vergara que fue una transformación del centro comercial de la ciudad, inauguramos salitas, cloacas, jardines de infantes, gracias a la provincia”, agregó el precandidato de Unión por la Patria.

Kicillof, por su parte, sostuvo su apoyo al señalar que “lo que se está haciendo, ya sea en espacios urbanos, salud, en materia de educación, en materia de salud mental, donde hay proyectos importantísimos que me traía Damián y que obviamente la provincia acompañó en aquel momento, y acompaña el progreso del gran Buenos Aires”. “El progreso de Hurlingham es el progreso de la provincia”, destacó.

Contra la derecha

Previo a la reunión, Kicillof, volvió a marcar la cancha de la discusión electoral y aseguró que "la derecha tiene varios candidatos y un solo modelo", que propone "ajustar, ir para atrás, restringir y quitar derechos", en declaraciones de cara a las elecciones primarias del segundo domingo de agosto.



"Tenemos una tarea muy importante desde la dirigencia política, desde los militantes, que es contar estos dos modelos, porque la derecha tiene varios candidatos y solo modelo", expresó el mandatario en declaraciones que tuvieron lugar durante una entrevista con la FM Rock and Pop.



Asimismo, Kicillof dijo que "la derecha sólo dice ajustar, ir para atrás, restringir y quitar derechos" y remarcó que cuando los candidatos opositores hablan de "reducir el Estado significa no más universidades, ni más escuelas, ni más viviendas". El gobernador destacó que en su gestión en la provincia de Buenos Aires "se crearon 120 mil puestos de trabajo registrado", aunque admitió que "hay que mejorar los salarios, hay sectores que están complicados para llegar a fin de mes".



En ese sentido, recordó que la exgobernadora María Eugenia Vidal dijo que en cuatro años de Gobierno iba a inaugurar 65 escuelas, pero indicó que en ese lapso "cerró escuelas rurales y del Delta".



"Nosotros abrimos 168 y arreglamos 6.000, en el conurbano cuando asumimos en 2019 había 100.000 cuadras de tierra, sin pavimento en zonas urbanas. Nosotros llevamos pavimentadas más de 11.000 cuadras que eran de tierra en dos años", remarcó.



Luego destacó las obras de infraestructura que están en marcha y puso como ejemplo la autopista Presidente Perón que conectará a 12 municipios bonaerenses: San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui y beneficiará a más de 12 millones de habitantes de la provincia.



"Por ejemplo para ir de La Matanza a Ezeiza había que ir por Capital, una hora veinte, y con la Presidente Perón se va a poder hacer en 20 minutos, y es muy injusto que el Conurbano y el Gran Buenos Aires no esté conectado entre sí", añadió.



En otro tramo de la entrevista, Kicillof criticó al precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, por pretender apropiarse de obras realizadas por el gobierno provincial en el distrito de Lanús, y, haciendo referencia a los hechos de violencia ocurridos el pasado sábado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, agregó: "El otro día tuvimos que contestarle al intendente, ex intendente, presidente de Independiente, por temas de seguridad".



"Los municipios donde a veces no somos oficialismo hay una cosa que en el campo se llama saludar con gorra ajena. Lo que es obra o inversión provincial aparece como local", concluyó, en ese sentido.