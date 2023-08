A días de las PASO, la interna dentro del peronismo/kirchnerismo también toma voltaje. La agrupación política Soberanxs, que tiene como referentes a la ex embajadara Alicia Castro y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, decidió expulsar al ex vicepresidente Amado Boudou por su respaldo a la precandidatura de Sergio Massa. "Tendría que explicar como pasó de ser el político más crítico de Sergio Massa y de su legalización del Acuerdo con el FMI -al que llamó 'contrato de Adhesión'- a ser su vocero de campaña", apuntó Castro.

Soberanxs decidió dar un paso al costado de Unión por la Patria, tras la decisión de la coalición peronista de impulsar la precandidatura del ministro de Economía, a pesar de dejar competir en la interna al precandidato del Frente Patria Grande Juan Grabois. Mientras que la decisión de Boudou fue la de salir públicamente a encolumnarse detrás de la candidatura de Massa.

En los últimos días, el ex vicepresidente no solo respaldó las negociaciones con el FMI sino que se encargó de salir a criticar las ideas del precandidato y referente del MTE que compite en la interna de Unión por la Patria. "Hay que mantener la campaña en el tono que Grabois no quiere. Me gustaría conocer su pensamiento para entender qué pretende representar", lanzó en una entrevista radial el sábado pasado.

En esa misma nota a Radio Sí, el ex ministro de Economía también apuntó contra la base social que son eje de las políticas públicas impulsadas por Grabois: "Estar a favor de que haya dos economías es estar en contra de la movilidad social ascendente, esto de la economía popular es muy contrario a la idea del peronismo, del kirchnerismo".

La decisión de Boudou de salir a cruzar a Grabois a pocos días de las PASO coincidió con la de Malena Galamarini, quien este martes aseguró que "votar a Grabois es tirar el voto". En ese marco, Castro cruzó a su ex compañero de agrupación e hizo pública la decisión de expulsarlo.

"Adelantó que el acuerdo sería inflacionario y pulverizará el salario de los trabajadores y jubilados. Opinó q el ajuste de Massa 'es peor q el de Guzmán'. Todo está grabado en los encuentros de Soberanxs, donde no pertenece más. La incoherencia daña a la política", sentenció la ex embajadora argentina en Venezuela y Reino Unido.



En febrero pasado, cuando Boudou aún era parte de la cúpula de Soberanxs, la agrupació presentó el "Plan de la Patria", un programa de gobierno con el que proponían que "la unidad en la diversidad del Frente de Todos sea con más participación y debate de ideas".