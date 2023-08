La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, remarcó este jueves que “ellos pretenden ganar las elecciones para imponer una reforma laboral que le quite derechos a todos los trabajadores y trabajadoras”, y destacó la medida impulsada por Massa que beneficia a 1 millón de argentinos y argentinas.



Este miércoles Batakis participó de una reunión de ministros y ministras de las provincias con eje productivo y una mirada federal de la economía. En contraposición a esto, explicó la economista “se conoció una charla que tuvieron algunos economistas de la candidata a presidenta del espacio opositor, con un centro de investigación en EEUU donde se propone una reforma laboral que básicamente es eliminarle derechos a todos los trabajadores y trabajadoras”.

Batakis comparó esa situación con el anuncio promovido por Sergio Massa de alivio fiscal para 1 millón de trabajadores. “Ahí se ve un contraste claro. Mientras ellos proponen una reforma laboral para quitar derechos, bajar salarios y echar gente, Sergio Massa anuncia un alivio fiscal que implica que a partir de agosto sólo pagaron el Impuesto a las Ganancias las remuneraciones superiores a $700.875”.

“Nosotros entendemos, a su vez, que el mundo que viene trae nuevos desafíos por supuesto en la matriz laboral de todo el mundo y por supuesto en la Argentina en donde el sistema científico - tecnológico que es uno de los pocos en el mundo porque lo hemos sabido construir con políticas públicas continua".

“Respecto del FMI, me parece siempre que tenemos que tener presente que el endeudamiento con el Fondo vino de la mano de la gestión anterior. Nosotros hoy recibimos esta herencia que es la peor herencia que ha recibido esta gestión de gobierno que es esta deuda que no fue a contribuir a ningún argentino y argentina para que esté mejor, con esto no se hicieron obras, simplemente fue para la fuga y es una deuda que nos va a nosotros a afectar a los argentinos y argentinas por muchísimos años."