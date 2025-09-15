Ciudadanos autoconvocados organizan un cacerolazo nacional para este lunes desde las 21, cuando el presidente Javier Milei comience su cadena nacional para comunicarle al país los principales lineamientos del Presupuesto 2025. "Si Milei hace oídos sordos, hágamosnos escuchar", sostiene la consigna de la inminente protesta que tendrá lugar en las calles de Buenos Aires y las provincias argentinas.

La convocatoria, que empezó a circular en las redes sociales esta mañana, se viralizó rápidamente como una forma de protesta a las políticas ultraliberales. El objetivo es llamar la atención del presidente Javier Milei, quien hace oídos sordos a los reclamos presupuestarios de sectores delicados como la educación o la salud.





La imagen y el mensaje no llevan la firma de ninguna agrupación social o partido político, ya que se trata de un reclamo general en repudio al ajuste y los vetos presidenciales a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que se habían aprobado en el Congreso.

En este contexto, el cacerolazo sería la antesala a la tercera Marcha Federal contra el Gobierno de Milei, encabezado por la comunidad universitaria y la comunidad del Hospital pediátrico Garrahan.

Qué dirá Milei en la cadena nacional

Tras la aplastante derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerneses frente a Fuerza Patria, al Presidente se le oscureció mucho más el camino hacia los comicios nacionales de octubre.

Presionado por los escándalos de corrupción en su Gobierno y la ruptura de lazos fraternales con los gobernadores provinciales, este lunes buscará retomar el rumbo de su gestión con un manotazo de ahogado. De acuerdo con lo informado desde la Secretaría de la Presidencia, esta tarde de lunes grabará en la Casa Rosada un mensaje sobre el Presupuesto Nacional que, al parecer, este año el gobierno sí enviaría al Congreso.

Según trascendió, el mandatario remarcará en su discurso la importancia de "sostener el equilibrio fiscal" bajo los mismos lineamientos económicos, sin modificaciones.

Los gobernadores mantienen la expectativa de que el jefe de Estado anuncie el envío al Congreso el Presupuesto del año siguiente con la incorporación de alguna mejora para las provincias o un esquema alternativo para la repartición del fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias (ATN), después de vetar la ley. Sin embargo, todo indicaría que eso no ocurrirá y que el gobierno seguirá en pie de guerra, más allá de que declara que quiere "tender puentes" con las provincias.

El mensaje se emitirá por cadena nacional a las 21 y la idea es que detrás del mandatario se ubiquen todos los ministros, tal como ocurrió en cadenas anteriores.