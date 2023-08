Empresarios denuncian que el gobierno volvió a desacelerar en los últimos días el ingreso de importaciones a través de diversas maniobras como la baja de los montos de la Capacidad Económica Financiera (CEF) de las empresas importadoras, alteraciones en los sistemas de Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior (CCUCE) y el no otorgamiento de fecha de acceso al mercado oficial de cambios a quienes ya tienen la SIRA aprobada para realizar una determinada compra en el exterior.

El CEF, por ejemplo, es un monto que determina AFIP en base a los balances de las distintas compañías. Nadie tiene muy claro cómo hacen ese cálculo, pero lo cierto es que el organismo fiscal establece un monto que se toma en cuenta cuando se va a autorizar una importación. Tanto en julio como en agosto esos montos se redujeron. La baja del CEF impacta de lleno a las posibilidades de importar porque cuando una empresa quiere presentar una SIRA en el sistema informático Malvina le dice “CEF insuficiente” o “CEF agotado” y entonces no se puede ni siquiera presentar la SIRA.

Aquellas empresas que sí tienen monto suficiente de CEF se han encontrado con otro problema y es que últimamente varias SIRAs están saliendo sin fecha de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para poder girar las divisas al exterior. Si no aparece una fecha para girar los dólares, no se lo puede hacer. Por lo tanto, aunque la empresa tenga la SIRA aprobada debe negociar con su proveedor del exterior para que mande la mercadería, pese a que no se le puede confirmar la fecha de pago. Esto hace que ni siquiera el otorgamiento de la SIRA sea una garantía suficiente para poder importar. “Tengo seis SIRA aprobadas que no tienen fecha MULC. Esto se está volviendo moneda corriente en las últimas semanas”, señaló a Página/12 una fuente empresaria.

También se han detectado alteraciones en los sistemas de CCUCE, lo cual incluso fue denunciado por la Unión Industrial Argentina en un comunicado difundido el martes. “Con el CCUCE hubo manipulación. Nosotros, por ejemplo, pagamos algunas SIRAs para las que ya teníamos fecha MULC y luego aparecieron rechazadas. Consultamos al banco y nos dijeron que hubo problemas con el CCUCE en AFIP, que no estuvo funcionando y que por eso se desestimaron las operaciones”, señaló otra fuente a este diario. No obstante, este jueves la situación ya se había normalizado.

“Se multiplican los problemas para el giro de divisas al exterior tanto para bienes y servicios vinculados con la producción donde la aprobación de SIRAS y SIRASES resulta cada vez más difícil de obtener. Es clave generar los mecanismos pertinentes para darle la mayor celeridad posible a insumos críticos, bienes intermedios y repuestos para bienes de capital”, solicitó la UIA el martes.

El jueves pasado, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) expresó su preocupación ante la posibilidad de no poder contar en tiempo y forma con insumos esenciales para su actividad. “De continuar esta grave crisis económica que nos afecta directamente; en breve, los casi 300 centros de diálisis privados diseminados en toda la geografía nacional, no estarían en condiciones de continuar brindando las prestaciones a sus casi 30 mil pacientes de diálisis”, aseguró la entidad en un comunicado. El Ministerio de Salud reaccionó rápido y se conformó una mesa de trabajo donde se tomó nota sobre los reclamos de la cámara.

La Cámara de Medicina Oftalmológica aseguró que las trabas a las importaciones también están complicado a ese sector. "Se profundizan los problemas por la falta de insumos, para que las cirugías se puedan hacer con calidad. Desde telas a aceites", dijo el presidente de la cámara de medicina de Oftalmología Gustavo Bodino.

Distintas empresas del sector petrolero también denunciaron un freno a las importaciones y aseguraron que las restricciones van a resentir la actividad en Vaca Muerta. Sin embargo, el titular de la Aduana, Guillermo Michel, desmintió los trascendidos. "Si realmente existieran todas las complicaciones que dicen que hay de importaciones de industria y para Vaca Muerta tendríamos a todos los canales de televisión transmitiendo en vivo las fábricas cerradas", aseguró en una entrevista con Canal 7. "Yo no conozco una sola fábrica que haya cerrado por falta de insumos o un solo pozo en Vaca Muerta que haya finalizado la operatoria por esto", agregó.