El excombatiente de las Islas Malvinas y presidente de la Fundación "No me Olvides", Julio Aro, encabezó este jueves en Mar del Plata el acto de comienzo de las obras de un memorial que recreará el Cementerio de Darwin, con la imagen de una cruz del año 1983, una placa y una rosa de la Paz recibida en Londres

La obra, que está emplazada en el barrio Costa Azul, en el sur de la ciudad de Mar del Plata, contará con la plantación de especies arbóreas a cambio de cruces y se desarrollará con un diseño paisajístico basado en la forestación para rememorar y recrear el cementerio donde están enterrados soldados argentinos muertos en la Guerra de Malvinas.

"Para nosotros es el comienzo de un sueño que lo teníamos postergado hace bastante porque siempre faltaba una firma, una aprobación y que hoy hayan comenzado las obras es muy importante", sostuvo Aro durante el acto, en el que también estuvieron presentes el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y concejales de las distintas fuerzas políticas.

"Nos llena de orgullo que hoy se esté llevando adelante, que se esté plasmando y se haga realidad un sueño que teníamos", abundó.

Aro y el capitán británico Geoffrey Cardozo fueron impulsores del proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin y en 2020 fueron nominados al Premio Nobel de la Paz.

"Como solemos decir, que a la buena gente no se la entierre sino que se la siembre y que estén representados en cada uno de los árboles", expresó el director de "No me olvides".

Y agregó: "Hoy fue el día justo, soleado; estuvo la gente que tenía que estar, y en este sueño estuvo el acompañamiento de las empresas, las donaciones, como las de focos, porque cada árbol tendrá una luz celeste y blanca y formarán una bandera celeste y blanca".

"Será como tenerlos más cerca tenerlos generando vida y es un paso donde el corazón no te entra en el pecho. Y desde ya, gracias por no olvidarse de mis compañeros, por tenernos siempre en la memoria", concluyó Aro.