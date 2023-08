Jesús Escobar nació en Chubut y realizó toda su actividad política en Neuquén donde fue diputado provincial y convencional constituyente por Libres del Sur. Afirma que de triunfar va a "suspender el pago con el FMI, nacionalizar los recursos naturales y con esa renta extraordinaria voy a industrializar la Argentina".

--¿En qué consiste la propuesta de Libres del Sur?

--Hay que hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos, como han sido al menos los que gobernaron en los últimos 12 años, que han defendido exclusivamente las tasas de ganancias de las grandes empresas y corporaciones, y a los super ricos de este país. Voy a hacer otra cosa: suspender el pago con el FMI, nacionalizar los recursos naturales y con esa renta extraordinaria voy a industrializar la Argentina y crear trabajo para terminar con esta pobreza dolorosa que tenemos: Voy a congelar los precios de los alimentos de la canasta básica y los servicios públicos, y subir salarios, jubilaciones y programas sociales. Plata hay en la Argentina, el problema es que está en pocas manos. Vengo a hacer como mi tocayo hace 2 mil años a partir el pan y distribuirlo.

--¿De que manera?

--Un ejemplo: Soy neuquino, tenemos Vaca Muerta, una de las palancas que puede traccionar la economía en los tiempos por venir. Y se ha pagado a las grandes operadoras gasíferas el doble de lo que se paga el gas a esas mismas operadoras en los Estados Unidos o Canadá. Eso representa 2500 millones de dólares por año extras que se le regalas a las empresas multinacionales. Ahí está la plata que falta para poner en hospitales, en escuelas y para crear puestos de trabajo. Y esto solo es una muestra, lo podemos ver en todas las áreas en donde han intervenido los gobiernos.

--Usted habla de los gobierno de los últimos doce años, sin embargo Libres del Sur estuvo encolumnado con el kirchnerismo. ¿Qué pasó?

--Hay que hacer como hizo Néstor (Kirchner), hay que pararse desde la posición de patriotismo, de soberanía para defender la patria. Luego hay que preguntarle a los demás que pasó. Pero acá cuando hubo que resolver una deuda, se paró con coraje y patriotismo y se pudo reducir el capital. Voy a suspender el pago de la deuda y conseguir por lo menos reducir el 60 por ciento del capital, no voy a pagar intereses y obtener un tiempo de gracia de diez años. No porque sea loco, es sentido común. El FMI sabe que cometió un delito, Mauricio Macri y Christine Lagarde tendrían que estar presos, pero para negociar saben que la deuda externa Argentina con el FMI es impagable y los muertos no pagan. Por eso hay posibilidades de renegociar esa deuda.

--¿Y después?

--En los próximos diez años, argentina va a ser una de las diez economías mas favorecidas del mundo; en Vaca Muerta tenemos petróleo, gas, lo mismo en el Golfo San Jorge; en el norte tenemos litio, tenemos minerales a lo largo de la cordillera de Los Andes, tenemos el campo. Esa renta extraordinaria que ingrese a la Argentina tiene que ser la base la cual ir a un proceso de industrialización y sobre la que hay que achicar esa brecha social tan dolorosa que tenemos hoy.

--Usted habla de proyectos productivos de explotación de hidrocarburos, litio y otros minerales cuyos procesos de extracción están cuestionados por el daño ambiental que provoca ¿Cuál es su postura?

--El problema es que hoy no hay leyes ambientales, soy conocido en Neuquén por insistir hace 12 años en que el gobierno tiene que tener un ministerio de ambiente, desoído por la clase política tradicional. En la Argentina tenemos que tener leyes ambientales mas firmes, y la protección, la planificación y el seguimiento ambiental tiene que ser el elemento vertebrador de esa y todas las otras industrias. Quiero un ambiente donde el elemento principal, los seres humanos, puedan vivir con los requisitos básicos de la calidad humana.

--Su propuesta cuestiona duramente al Gobierno y al macrismo, pero también a Javier Milei ¿Por que?

--Digo claramente que soy enemigo de Milei. Me gusta la Fórmula 1 y este muchacho es el muleto, ese auto de repuesto de los yankees por si no le funciona (Sergio) Massa, (Horacio Rodríguez) Larreta o (Patricia) Bullrich, lo tienen a Milei para implementar barbaridades siempre a favor de los ricos.

--¿Cuáles son las aspiraciones de Libres del Sur en esta elección en la que hay dispersión de las llamadas propuestas populares?

--Los que gobernaron, la vieja clase política fracasó. Se abre una oportunidad única un nuevo movimiento político que venga a defender a los trabajadores, a los mas pobres, clases medias, a alas mujeres y los jóvenes. Eso vengo a ser yo y eso es Libres del Sur.

--¿La expectativa es superar el piso de las Paso para competir en octubre o generar otra propuesta política?

--Voy a ser presidente y voy a hacer un gobierno para el pueblo.

--Parece una postura mesiánica decir yo puedo hacer lo que los demás no pudieron o no quisieron. Incluso los afiches y volantes de campaña dicen “votá a Jesús”, sin su apellido…

--No quisieron, lo que es alocado es creer que acordando con el FMI nuestro pueblo va a vivir mejor, dejando que las transnacionales saqueen nuestros recursos naturales. Necesitamos cambiar la lógica de la ética y la moral con la que se gobierna. A mi en Neuquén todos me conocen como Jesús, incluso en actos formales como en la Legislatura, donde fui diputados en tres oportunidades, y en otros ámbitos institucionales cada vez que refieren a mi, me nombran sólo como Jesús.