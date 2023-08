El jueves a la noche fue la primera de una serie de presentaciones de Luis Miguel en Buenos Aires. Desde temprano, cuadras repletas de mujeres esperaron al Rey Sol en los alrededores del estadio.

Luis Miguel salió a escena a las 21 puntual y comenzó el show con "No culpes a la noche". Flaco, rejuvenecido, con su energía desbordante, sus pasos de siempre y rodilla arriba hacia un costado.

Siguió el recital bien arriba con dos hits para cantar y bailar: "Amor, amor, amor" y "Suave". Y después enamoró a todas con "Culpable o no" y "Dormir contigo".



Fue subiendo el calor del público con "Te necesito" e incorporó uno de sus temas más recientes, "Es por ti". Después explotó todo cuando interpretó "Hasta que me olvides" y siguió con "Dame".



Cómo fue el show de Luis Miguel en Buenos Aires

Luis Miguel dividió su concierto en estilos musicales e incorporó canciones de cada una de las etapas de su vida haciendo un recorrido por una carrera de éxitos inagotables.



Un cartel que decía "Boleros" en la pantalla anunció lo que se venía y así sucedería con cada propuesta musical que tenía planificada en esta megaproducción que llegó a la Argentina de la mano de Fenix Entertainment Group: se sentó en un banquito y metió un hit tras otro. "No me platiques más, "Usted es la culpable", "La puerta", "La barca", "Inolvidable", "Por debajo de la mesa" y "No se tú".



Cálido con su publico, le dio la mano a las fans de la primera fila y los gritos que más sonaron fueron: "papito" y "estás mejor que nunca". El artista siguió su show con "Como yo te amé", "Solamente una vez", "Somos novios", "Todo y nada", "Nosotros".



Luego, un nuevo cartel apareció en la pantalla. Llegó la hora de demostrar su cercanía con Argentina: momento de los "Tangos".

Mientras una pareja bailaba y un músico tocaba el bandoneón, Luismi cantó "Por una cabeza", "Volver", "Si yo tuviera corazón" y "El día que me quieras". Con esa pisada firme que le dan nada más y nada menos que 41 años de carrera, eligió minuciosa y espectacularmente su lista de canciones porque hizo un repaso por casi toda su trayectoria por la música.