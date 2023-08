Dos mujeres fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaba abordar un avión a Roma con casi dos kilos de cocaína dentro de sus cuerpos, en forma de cápsulas, informaron fuentes de Aduana.



El procedimiento fue llevado este viernes en la Terminal A de partidas, durante el check in del vuelo IB 6844 de Iberia, que tenía como destino final la capital italiana, previa escala en Madrid.



Al revisar el equipaje de las mujeres, de nacionalidad paraguaya, los agentes no encontraron nada sospechoso. Pero, al advertir el nerviosismo que manifestaban, decidieron darle intervención al juez en lo Penal Económico 7, Juan Pedro Galvan Greenway, para realizar un body scan en ambas, en colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



Así, se descubrió que tenían cápsulas de cocaína dentro de sus cuerpos, por lo que las trasladaron Hospital Interzonal de Ezeiza, detenidas e incomunicadas, donde hay un servicio especializado para atender estos casos.



Los médicos constataron que una de ellas tenía un total de 946 gramos de cocaína y la otra, unos 823 gramos. Podrían enfrentar ahora una posible condena de hasta 12 años de prisión.

Tres casos en una semana

Estas detenciones se sumaron a la de una joven de 20 años, que también fue descubierta en el aeropuerto de Ezeiza, con 78 cápsulas de cocaína en su cuerpo cuando iba a abordar un avión rumbo a Barcelona, España.

Fue descubierta el sábado pasado cuando la joven iba a abordar, cerca de las 9.30 el vuelo IB 2606 de la aerolínea Level con destino a la Ciudad Condal.



Según las fuentes de la investigación, mientras la joven estaba en el hall público de la Terminal A se le acercó personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) y le hicieron algunas preguntas porque la notaron nerviosa.



En ese momento, la joven respondió de manera "dubitativa e incongruente", por lo que los investigadores decidieron que pase por el Escáner de Rayos X. Así se descubrió que había ingerido 78 cápsulas con 10 gramos de cocaína cada una.

El director nacional de la policía aeroportuaria (PSA), José Glinski, consideró que en esta modalidad de narcotráfico, las "mulas" son "víctimas" que asumen muchísimo riesgo de morir, para llevar adelante esa maniobra.